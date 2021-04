Dopo un periodo di magra che è coinciso con le festività pasquali, la disponibilità PS5 su GameStop torna ad essere confermata dal noto store per la giornata di oggi, giovedì 8 aprile. Come sempre, ci sarà un orario ben definito in cui la tanto amata console della Sony tornerà disponibile presso l’e-commerce, dunque bisognerà fare la propria parte per garantirsi, appunto, una delle unità messe in vendita.

L’orario esatto in cui ci saranno nuove scorte per fare ripartire la disponibilità PS5 su GameStop è quello delle 15:30. Siamo al solito appuntamento del primo pomeriggio, ormai collaudato e quindi non modificato dalla catena online e di negozi fisici specializzata in videogiochi e console. Probabilmente altre soluzioni mattutine vengono invece evitate per aumentare la visibilità della vendita ad un più ampio pubblico, considerando che nelle prime ore della giornata più consumatori interessati potrebbero essere impegnati a scuola come al lavoro.

Non è dato sapere il numero esatto di unità di PS5 pronte ad essere messe in vendita. Tanto meno, non è noto se le console pronte all’acquisto saranno quelle nella versione standard o solo digital. Non ci resta che attendere l’orario delle 15:30 per scoprirlo. Intanto è sempre utile considerare qualche suggerimento per tentare la sorte e accaparrarsi proprio l’unità. Sarà meglio ad esempio collegarsi al sito del rivenditore qualche minuto prima del via alla vendita. Allo scoccare dell’appuntamento partirà la fila virtuale di attesa per entrare nella scheda prodotto. Una volta in coda, non bisognerà mai provare a ricaricare la pagina nell’ottica di non perdere la priorità acquisita.

Probabilmente la disponibilità PS5 durerà solo qualche minuto, al massimo un quarto d’ora come accaduto anche in altre occasione. Nel caso non si riesca a portare a buon fine l’acquisto, non mancheranno nuove occasioni, in particolare su GameStop che ciclicamente mette in vendita il prodotto.