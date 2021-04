Era il mese scorso quando apparve per la prima volta il riferimento ad un nuovo Samsung Galaxy S20 FE con processore Snapdragon 865+ e connettività LTE, a cui poi si è aggiunta l’indiscrezione relativa alla cessazione della produzione del modello con processore Exynos 990. Come riportato da ‘SamMobile‘, il nuovo Samsung Galaxy S20 FE, contraddistinto dal product-code ‘SM-G780G’, è stato pizzicato nel database del WPC (Wireless Power Consortium). Il design del telefono sarà esattamente quello dei Samsung Galaxy S20 FE e Samsung Galaxy S20 FE 5G (come sospettavamo, non sono previsti cambiamenti in tal senso). Il device è valutato per ricevere fino a 4,4W di potenza tramite lo standard di ricarica wireless Qi.

Il colosso di Seul potrebbe lanciare la nuova variante nei mercati in cui vende la versione Exynos 990 del telefono (non sappiamo ancora se la cosa riguarderà i mercati in cui è già in vendita il modello 5G). Se proposto ad un prezzo concorrenziale, il Samsung Galaxy S20 FE con processore Snapdragon 865+ potrà dare dura battaglia a Xiaomi ed a OnePlus per quanto riguarda la proposta di smartphone di fascia alta venduti a costi accessibili (la cosa andrà a chiaro vantaggio dell’utente finale, che avrà più modelli tra cui poter scegliere).

Il nuovo Samsung Galaxy S20 FE dovrebbe includere uno schermo FullHD+ SuperAMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, una fotocamera frontale da 32MP, una tripla fotocamera posteriore da 12 + 12 + 12MP, il lettore di impronte digitali in-display, degli altoparlanti stereo e la certificazione IP68 contro polvere e liquidi. Il dispositivo potrebbe essere alimentato da una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W. Un prodotto del genere vi convincerebbe all’acquisto? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto. vi risponderemo nel più breve tempo possibile.