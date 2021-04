NCIS: Hawaii non ha ancora trovato il suo volto simbolo ma quasi certamente sarà quello di una donna: il nuovo spin-off del longevo franchise di CBS avrà una protagonista femminile alla guida del team di agenti del Naval Criminal Investigative Service nella nuova ambientazione alle Hawaii.

Lo scoop sulla protagonista di NCIS: Hawaii è di TvLine e non è stato ancora confermato da CBS, ma secondo le fonti dell’autorevole testata il personaggio principale della serie sarà una certa Jane Tennant (nome ancora provvisorio), che sarà la prima donna protagonista per il franchise creato da Donald P. Bellisario e ormai prossimo al ventennale su CBS.

Quella di NCIS: Hawaii è una mossa che si iscrive nel segno dei tempi (e del politicamente corretto, diranno i maligni), ma in effetti che in quasi vent’anni e tre diverse serie di NCIS il franchise non abbia mai avuto una protagonista femminile suona oggi come un gap da colmare.

Prima di NCIS: Hawaii ci sono stati solo uomini alla guida del dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti nelle varie città in cui la serie è stata ambientata: dallo storico attore e produttore della serie originale Mark Harmon, passando per Chris O’Donnell e LL Cool J in NCIS: Los Angeles e Scott Bakula in NCIS: New Orleans, finora nessuna donna è stata al vertice del team dell’NCIS. Quel che non è ancora chiaro è chi sarà l’interprete di questa prima donna al comando.

D’altronde la nuova serie è ancora un work in progress: NCIS: Hawaii non ha nemmeno ottenuto un ordine formale per una prima stagione da CBS, anche se, secondo TvLine, sono già in corso i casting per cercare l’attrice che interpreterà Jane Tennant (o come si chiamerà, in definitiva, il personaggio principale).