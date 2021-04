Arrivano alcune indicazioni particolarmente interessanti da Apple per quanto concerne l’aggiornamento iOS 14.5, considerando che la sua data di uscita rischia a questo punto di slittare ulteriormente. Dopo le previsioni di alcuni giorni fa, che a questo punto vengono ulteriormente rafforzate, occorre prendere atto che nella serata di mercoledì la mela morsicata abbia rilasciato contro ogni previsione la beta numero 7 del pacchetto software. A detta di alcuni esperti del settore, potrebbe addirittura non essere l’ultima di questa serie.

Beta numero 7 prima dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5

In un contesto del genere, bisogna analizzare con grande attenzione tutte le mosse di Cupertino. Se da un lato è saltata l’ipotesi che ci parlava dell’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5 tra fine marzo ed inizio aprile, allo stesso tempo le recenti novità raccolte in giornata ci dicono che Apple voglia ulteriormente perfezionare il proprio upgrade, prima di renderlo disponibile su larga scala. Frammentarie, almeno per ora, le notizie raccolte a proposito degli effetti della beta in questione.

Ad esempio, rumors affermano che sia stata migliorata la funzione che, tramite il rilascio dell’aggiornamento iOS 14.5, consente di utilizzare un Apple Watch autenticato come metodo secondario per sbloccare a sua volta un ‌iPhone‌. Il tutto, ovviamente, supportato dalla tecnologia di Face ID. Così facendo, non dovrete più inserire un passcode o rimuovere la mascherina per sbloccare il proprio ‌iPhone. Insomma, un intervento interessante, ma che al contempo deve essere ancora perfezionato secondo quanto raccolto stamane.

Inutile dire che, con l’uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.5, tutti gli occhi saranno anche sulla durata della batteria dei vari iPhone compatibili. Possibile che Apple stia provando ad ottimizzare le prestazioni del nuovo upgrade anche sotto questo punto di vista. Avete provato la beta 7 di cui si parla tanto oggi 8 aprile? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo. Inevitabile che per l’aggiornamento si debba attendere a questo punto non meno di una settimana.