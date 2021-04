Umbria Jazz 2021 è confermato: il festival si terrà dal 9 al 18 luglio e proporrà una serie di eventi dal vivo all’interno di un calendario particolarmente ricco. Il festival verrà effettivamente svolto anche in periodo Covid ma con qualche accortezza in più e precauzioni onde evitare i contagi.

Innanzitutto le mascherine: l’estate alle porte non sarà quella che consentirà agli italiani di spostarsi senza dispositivi di protezione individuale. Le mascherine saranno obbligatorie anche in occasione di Umbria Jazz 2021.

I concerti si terranno in location che consentiranno la numerazione dei posti. I posti per i fan saranno tutti numerati e a sedere: non sono previsti altri settori per l’acquisto di biglietti con posti in piedi e non numerati.

Il terzo punto in materia di anti contagio prevede il corretto distanziamento tra i posti con conseguente capienza ridotta per le location che accoglieranno gli spettacoli. Tra gli spettatori non congiunti bisognerà rispettare almeno un metro di distanza, ciò comporterà un calo drastico della capienza dell’Arena Santa Giuliana e del Teatro Morlacchi.

Dopo lo stop ai grandi eventi nel 2020, torna a luglio il festival Umbria Jazz ma con le dovute precauzioni del caso. In una nota della Fondazione si legge che non sarà possibile garantire lo svolgimento di una normale edizione, come quelle precedenti al Covid-19 ma “è un segnale forte di ripresa e di ritorno graduale alla normalità, che è la cosa di cui abbiamo tutti più bisogno dopo oltre un anno di sacrifici”.

Disponibili nella nota anche i primi ospiti in cartellone: Billy Hart con Ethan Iverson, Enrico Rava in duo con Fred Hersch, Cécile McLorin Salvant con Sullivan Fortner, Imany Voodoo Cello, Paolo Fresu con l’omaggio a David Bowie, Melody Gardot, Cimafunk, Gonzalo Rubalcaba & Aymeé Nuviola, Quinteto Astor Piazzolla, Edmar Castaneda/Gregoire Maret Duo, Danilo Rea, Gino Paoli & Funk Off e molti altri.