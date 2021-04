Gianni Morandi è stato dimesso: dopo quasi un mese di ricovero, l’artista può fare ritorno a casa.

Ricoverato dallo scorso 11 marzo, Gianni Morandi si è recato in ospedale con la moglie Anna dopo aver riportato gravi ustioni sul corpo.

Si trovava in campagna e stava bruciando le sterpaglie quando ha perso l’equilibrio ed è caduto nel fuoco facendo leva sulle braccia e sulle mani, le zone del corpo in cui ha riportato le ustioni maggiori. Si è ustionato anche le gambe e dopo settimane di permanenza al Centro grandi ustionati Bufalini di Cesena, il cantante torna adesso a casa.

Ha trascorso in ospedale anche il giorno di Pasqua e la domenica delle palme, condividendo contenuti con i suoi follower sui social. Ha pubblicato una foto con una palma, in segno di pace, un uovo di Pasqua per rispettare la tradizione del cioccolato pasquale ma ha condiviso anche un bellissimo disegno realizzato per lui da Samanta Bartolucci, bravissima caricaturista di Fano (PU) che gli ha inviato gli auguri di pronta guarigione.

Il Corriere della Sera riporta che stando alle informazioni dell’Asl Romagna, le sue condizioni di salute sono buone. I netti migliorati di Morandi hanno consentito all’equipe medica di valutare la sua dimissione dall’ospedale a favore di un periodo di riposo tra le mura domestiche, nel calore dell’affetto familiare.

Risale a qualche giorno fa la prima intervista, rilasciata a Il Resto Del Carlino. Morandi raccontava il suo dolore fisico e aggiungeva: “Quando mi cambiano i bendaggi mi addormentano”, tanto è insopportabile resistere alle medicazioni.

“Mi sono attaccato con le mani a un ramo che bruciava pur di saltare fuori. La seconda cosa importante è che ho salvato la faccia”, ha spiegato sulle dinamiche dell’incidente in campagna a causa del quale ha riportato ustioni sul 15% del corpo.