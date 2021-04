Il produttore cinese punta con decisione su HarmonyOS, il sistema operativo proprietario di cui si sente tanto parlare da mesi. Come riportato da ‘Huawei Central‘, entro l’estate l’OEM dovrebbe essere pronto per aggiornare la maggior parte dei suoi dispositivi alla nuova piattaforma. Huang Chenglu, Consumer BG Software Engineering Dept President e AI and All-scenario Intelligence Business Unit Director, la distribuzione di HarmonyOS partirà da aprile, con la conclusione del programma beta con il roll-out della versione stabile, estesa a tantissimi smartphone Huawei in vendita.

La maggior parte degli smartphone verrà aggiornata entro il mese di giugno, cosa che accadrà anche per i tablet ed i device IoT ed i prodotti terzi. HarmonyOS può essere eseguito su tutti i dispositivi, così da poter condividere più facilmente dati (questo è il suo più grande beneficio rispetto alla concorrenza). Huawei punta a sviluppare un proprio ecosistema collettivo, ed a tal scopo avrebbe già preso accordi con più di venti OEM hardware e quasi 300 sviluppatori software. Vi ricordiamo che i primi dispositivi a ricevere HarmonyOS saranno i Huawei Mate 40 ed i P40, insieme al pieghevole Huawei Mate X2.

La cosa ormai è chiara, c’è poco da sindacare in merito. Del resto, il ban USA non ha dato altra scelta al produttore cinese, costretto a correre velocemente ai ripari (sicuramente più di quanto avrebbe voluto visto che a HarmonyOS stava già lavorando) data l’impossibilità forzata nello stringere rapporti di natura commerciale con le aziende statunitensi (sia per la fornitura di chip che per l’equipaggiamento software, come nel caso dei servizi Google, di cui i suoi dispositivi sono privi ormai da diverso tempo). Darete fiducia a HarmonyOS, oppure temete sia ancora troppo acerbo per tenere testa ad Android ed iOS? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.