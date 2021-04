Parlare di giallo attorno all’uscita e al lancio di due progetti importanti, come nel caso di Huawei P50 ed HarmonyOS, appare quasi riduttivo. Al netto delle difficoltà che qualsiasi produttore in ambito mobile deve fronteggiare nel 2021, se pensiamo alla questione pandemia, si fa molta fatica a comprendere cosa abbia fatto slittare fino a questo punto due progetti tanto importanti. E così, dopo il nostro ultimo bollettino a tema, occorre analizzare nuovamente quello che inizia ad essere a tutti gli effetti un problema con il produttore asiatico.

Probabile slittamento per Huawei P50 ed HarmonyOS: le ultime novità

Quali sono gli ultimi aggiornamenti trapelati in rete oggi 8 aprile, a proposito di progetti che dovrebbero condurci a breve verso Huawei P50 ed HarmonyOS? Sia la serie di device, relativa ai top di gamma di quest’anno in ambito mobile per il colosso cinese, sia il nuovo sistema operativo pare stiano soffrendo oltre ogni aspettative le difficoltà maturate coi partner. Ovviamente, parliamo di contesti differenti, seppur associabili al medesimo brand, ma il quadro che questo giovedì ci viene consegnato da Huawei Central sembra molto chiaro.

Nel dettaglio, secondo quanto riportato da un noto blogger, vale a dire Chrysanthemum Fans, pare che che il lancio ufficiale di Huawei P50 e MatePad Pro 2 potrebbe essere rimandato addirittura al mese di giugno. La situazione, secondo quanto raccolto stamane, si sarebbe venuta a creare proprio a causa di HarmonyOS, ovvero il nuovo sistema operativo Hongmeng. Non tutti sanno che HarmonyOS sia in realtà un sistema operativo di nuova generazione, che ha richiesto agli sviluppatori più tempo del previsto per la sua realizzazione.

Come confermato di recente da importanti dirigenti Huawei, consentirà a vari dispositivi intelligenti di connettersi e collaborare in un’unica lingua. HarmonyOS è stato pensato per facilitare più dispositivi nel connettersi tra loro, fornendo un’esperienza semplice e intuitiva tra tutti i device. Tra questi, naturalmente, rientrano anche quelli della serie Huawei P50.