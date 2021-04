Un’interessante novità è in arrivo per quanto riguarda il futuro del calcio italiano su DAZN. In seguito all’acquisizione dei diritti TV della Serie A per il prossimo triennio 2021-2024, che prevede la trasmissione di 7 partite in esclusiva e 3 in condivisione, è stata definita un’importante partnership tra la piattaforma di streaming ed il gruppo Cairo Communication per la visione delle partite anche sul digitale terrestre. Stando alle ultime notizie riportate da ‘Milano Finanza’, sarebbe andato in porto un accordo sulla base di 3 milioni di euro all’anno, che prevede la realizzazione di 2 canali digitali play di backup per le trasmissioni di DAZN.

Nei dettagli, tale collaborazione garantirà l’uso della banda sul multiplex di proprietà di Cairo, presidente della squadra del Torino, per la creazione dei 2 canali sul digitale terrestre. Si tratta di una notizia davvero interessante, oltre ad essere una concreta opportunità per tutti gli abbonati che potranno così seguire le partite anche sul digitale terrestre. Una valida alternativa alla piattaforma di sport in streaming, il cui servizio, in questo caso, non verrà trasmesso via Internet, ma tramite il digitale terrestre, andando a diminuire anche la differenza temporale tra l’evento sportivo e la messa in onda, il tutto garantito da una stabile trasmissione in tutte le zone d’Italia.

Qualche settimana fa lo stesso vice presidente esecutivo per il Sud Europa di DAZN, Veronica Diquattro, aveva confermato che i contenuti della piattaforma con sede nel Regno Unito sarebbero giunti anche sul digitale terrestre nelle aree con problemi di rete. Detto ciò, una nuova partita ha avuto inizio tra Sky, Amazon e Mediaset per quanto riguarda l’assegnazione del pacchetto 2, ovvero quello relativo alle 3 partite in co-esclusiva con DAZN per ogni giornata di campionato. Secondo gli ultimi avvenimenti, l’assemblea di Lega ha rifiutato l’offerta presentata da Sky: il bando, dunque, è ancora aperto e bisognerà capire se ci saranno altre offerte da parte dell’emittente satellitare e se altre contendenti (come Amazon e Mediaset) offriranno una quota maggiore.