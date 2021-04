Finalmente le riprese di Brooklyn Nine-Nine 8 sono iniziate. La comedy action della NBC torna per l’ultima stagione, composta da soli 10 episodi, che andrà in onda tra il 2021 e il 2022.

Ad inaugurare il primo ciak è stata Melissa Fumero, interprete di Amy Santiago, la dolce metà di Jake Peralta, che ha pubblicato uno scatto dal set senza nascondere il suo entusiasmo: “Siamo tornati al Nine Nine!!! Ieri ero così entusiasta di tornare al lavoro che mi sono dimenticata di fare una foto per commemorare l’occasione, quindi eccone una dal secondo giorno!”

La collega Stephanie Beatriz ha scattato un selfie all’interno dello Shaw’s Bar, con indosso la giacca di pelle firmata di Rosa Diaz, mentre Joe Lo Truglio ha condiviso lun video in cui si trasforma nell’agente Charles Boyle. Anche Joel McKinnon-Miller (alias Scully) ha condiviso un video direttamente dal trucco, e poi ha posato insieme al direttore della fotografia della serie, Rick Page.

Brooklyn Nine-Nine 8 è stata annunciata come l’ultima stagione lo scorso febbraio. In quell’occasione, il produttore esecutivo Dan Goor aveva dichiarato: “Sono molto grato alla NBC e alla Universal Television per averci permesso di dare a questi personaggi e ai nostri fan il finale che meritano. Quando Mike Schur e io abbiamo proposto per la prima volta l’episodio pilota ad Andy [Samberg], lui ha detto: ‘Ci sto, ma penso che l’unico modo per raccontare questa storia sia esattamente 153 episodi’, il che è stato pazzesco perché era esattamente il numero che Mike e io avevamo immaginato.”

La sitcom con protagonista Andy Samberg ha debuttato su Fox nel 2013, dove è andata in onda per cinque stagioni prima di essere cancellata nel 2018. In meno di 48 ore, la NBC è intervenuta e l’ha salvata. Oltre alla situazione legata al COVID, la produzione di Brooklyn Nine-Nine 8 è ritardata per un cambio alla sceneggiatura. In seguito alle proteste contro la polizia per l’orribile omicidio di George Floyd, gli autori hanno deciso di riscrivere i copioni per adattarla al periodo attuale, caratterizzato dal movimento Black Lives Matter. Andy Samberg aveva confermato che la serie tv stava “facendo un passo indietro” mentre il cast, gli scrittori e i produttori riflettevano su “come realizzare uno show comico sulla polizia in questo momento”.

Il finale della settima stagione, in cui Jake e Amy sono diventati genitori, è andato in onda il 23 aprile 2020.