Dai creatori de Le Ragazze del Centralino, sta per arrivare su Amazon Prime Video la nuova serie spagnola Una Questione Privata, che debutterà col titolo internazionale A Private Matter e una prima stagione da otto episodi.

Una Questione Privata (titolo originale Un Asunto Privado) è creata da Teresa Fernández-Valdés, Ramón Campos e Gema R. Neira di Bambù Producciones, la casa di produzione di Velvet e della prima serie originale spagnola di Netflix, Las Chicas del Cable.

Ambientata nella Galizia negli anni ’40, Una Questione Privata seguirà la storia di Marina Quiroga (Aura Garrido), un’intrepida donna dell’alta società che cerca di catturare un assassino seriale con l’aiuto del suo fedele maggiordomo e fedele scudiero, Hector (Jean Reno).La protagonista affronterà una serie di pregiudizi di genere nel corso delle indagini: sua madre vorrebbe che si sposasse e il nuovo capo della polizia, che è anche suo fratello Arturo, non crede nel suo valore, mentre Marina che combatte contro tutti gli stereotipi per realizzare il suo sogno. diventare una donna detective in un ambiente maschilista. Nonostante la trama principale di Una Questione Privata si estenda per tutta la stagione, ogni episodio avrà una piccola storia conclusiva che avvicinerà i protagonisti sempre più all’assassino.

Oltre a Jean Reno, un nome di lusso per la serie, nel cast di Una Questione Privata appare anche la veterana della tv spagnola Ángela Molina, che interpreterà la madre di Marina, un personaggio forte e dal passato travagliato.

La produttrice Fernández-Valdés ha presentato Una Questione Privata come “una serie molto ambiziosa” perché non ha “un set ricorrente, anche se ci sono spazi che si ripetono” e l’avventura sarà predominante nella trama, con i protagonisti che girano tutta la Galizia alla ricerca di indizi. Tra i tratti distintivi della serie, come per tutte le produzioni di Bambù, c’è sempre l’estetica molto attenta all’aspetto visuale del prodotto e una spiccata cura dei costumi e del design. A differenza dell’ultima stagione de Le Ragazze del Centralino, stavolta il contesto storico del regime franchista non sarà considerato, perché l’obiettivo è quello di creare una serie d’evasione che abbia come riferimenti l’avventura in stile Indiana Jones, perfino con qualche tratto fantasy, e il classico giallo alla Agata Christie.

Ecco le prime immagini promozionali di Una Questione Privata, attesa entro il 2021 su Amazon Prime Video, che di recente ha diffuso un’altra produzione spagnola in costume, La Templanza.