Posso confermarvi in prima persona che, in queste ore, stia ritornando la catena relativa al trentesimo anniversario Amazon. Si tratta di un messaggio virale che, ancora oggi, gira tanto su WhatsApp e che rischia di lasciarsi dietro numerose persone. Come ribadito poche settimane fa, occorre fare molta attenzione, perché coloro che non conoscono perfettamente la dinamica di queste truffe potrebbero andare incontro a brutte sorprese. E a carte di credito prosciugate, come confermato in passato dalla Polizia Postale.

Snobbate il finto regalo per trentesimo anniversario Amazon

Chi riceve il messaggio WhatsApp relativo al regalo per il trentesimo anniversario Amazon viene come sempre invitato a selezionare il link presente nella catena. A quel punto, ci si ritrova in una pagina dove si risponde alle domande di un questionario alla portata di tutti. Giunti alla fine di questo percorso, all’utente viene richiesto di inserire i dati della carta di credito per un piccolo contributo, ovviamente necessario affinché si possa ricevere il regalo che Amazon avrebbe messo da parte per noi.

Inutile dire che in quel preciso istante si passerà dalla teoria alla pratica con la truffa, visto che la vittima ignara di tutto si appresta a fornire dati sensibili a quelli che sono a tutti gli effetti degli hacker. Questo, perché lo store non ha mai annunciato sui suoi canali un’iniziativa che prevede il regalo per il trentesimo anniversario Amazon. Anzi, in queste settimane su Facebook ci sono stati spesso e volentieri commenti di risposta da parte del team che hanno confermato la natura fraudolenta dell’iniziativa.

Chi ci casca, dovrebbe svuotare la propria carta di credito, spostando il denaro altrove prima che sia troppo tardi. Il rischio che lo faccia un soggetto esterno al posto vostro è concreto. Al contempo, avvisate anche chi vi ha mandato inizialmente il messaggio. Il ritorno della truffa sul finto regalo per il trentesimo anniversario Amazon è stato confermato da Bufale, ma anche da alcune segnalazioni presenti sui social e dalla mia esperienza diretta.