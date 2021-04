Samsung ha divulgato il bollettino completo sulla sicurezza che descrive nel dettaglio il livello delle patch al 1 aprile 2021. Come riportato da ‘SamMobile‘, il pacchetto software è stato distribuito a più di una dozzina di smartphone e tablet da oltre una settimana. Mentre l’aggiornamento di marzo era in gran parte orientato verso un singolo chipset, questo di aprile si rivolge ad una gamma più ampia di dispositivi e tipi di exploit.

Non tenendo conto del coinvolgimento di Google, Samsung ha risolto 21 vulnerabilità che abbracciano una moltitudine di potenziali vettori di attacco che avevano nel mirino i suoi dispositivi. Si parte da sviste dell’algoritmo di crittografia fino a comportamenti imprevisti derivanti da politiche di esecuzione specifiche non ben configurate. In ogni caso, l’aggiornamento di sicurezza di aprile 2021 integra un enorme volume di soluzioni. Per quanto riguarda i contributi di Google, circa 30 sono stati etichettati ad alta gravità, mentre altri 5 sono semplicemente critici. Speriamo che i due colossi riescano a mantenere questi ritmi anche per i prossimi mesi: in particolare siamo rimasti sorpresi dalla dedizione di Samsung nel migliorare le sue pratiche di supporto software (cosa che non fanno proprio tutti gli OEM).

Il bollettino completo delle patch di sicurezza di aprile 2021 viene descritto dettagliatamente su ‘samsungmobile.com‘, come avviene di solito. A questo punto non resta che aspettare il vostro turno (se possedete un dispositivo del colosso di Seul che non ha ancora compiuto i 2 anni di età, e che quindi riceve puntualmente gli aggiornamenti di sicurezza mensile) per poi procedere all’installazione del pacchetto con le patch di sicurezza di aprile 2021, che adesso possiamo mettere meglio a fuoco grazie al bollettino completo di cui sopra. Restiamo a disposizione nel caso in cui voleste farci qualche domanda, cui risponderemo nel più breve tempo possibile.