Il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe diventare l’oggetto del desiderio di tanti utenti, anche se le ultime indiscrezioni che lo riguardano non sono poi così promettenti. Come riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico si dice rivoluzionerà di un bel po’ il display esterno rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 2. Mentre l’ammiraglia dello scorso anno offriva un display da 6.2 pollici, ora si dice che il Samsung Galaxy Z Fold 3 potrebbe sfoggiare un display SuperAMOLED da 5.4 pollici (con aspect-ratio di 25:9 e risoluzione pari a 2260 x 816 pixel, caratteristiche invariate rispetto al Samsung Galaxy Z Fold 2).

Un aggiornamento della frequenza di refresh-rate a 120Hz del display frontale potrebbe in qualche modo compensare questa riduzione dello schermo, cosa comunque difficile. Possibile che questo aggiornamento generazionale per quanto riguarda le dimensioni de display sia da imputare alla SPen. Questo è il primo leak emerso nell’ultimo mese sul Samsung Galaxy Z Fold 3: era lecito aspettarsi notizie più entusiasmanti. In fondo il senso dei dispositivi pieghevoli è proprio quello di tenere in tasca uno smartphone in grado di trasformarsi in un tablet all’occorrenza, ma le indiscrezioni del giorno suggeriscono ben altro.

Ad ogni modo, questo non significa che uno smartphone pieghevole debba necessariamente essere gigantesco per attrarre la clientela: il Samsung Galaxy Z Flip ha molto impressionato in entrambe le sue iterazioni, ma è pur vero che si parla, in questo caso, di un altro tipo di terminale. La priorità numero uno del colosso di Seul sembra essere quella di tagliare il più possibile i costi in questo momento, cosa che speriamo possa condurre anche ad una diminuzione del prezzo finale del device (cosa che avrebbe certamente un buon impatto sulle vendite, fin qui mortificate anche dal cartellino tutt’altro che accessibile di questo genere di prodotti). Siete d’accordo anche voi?