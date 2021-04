Olesya Rostova non è Denise Pipitone: è ufficiale (o lo sarà a breve). A Mosca è già stata registrata la puntata della trasmissione che svelerà la verità: Olesya Rostova non è Denise Pipitone.

L’avvocato di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, ne è già a conoscenza. Ha ottenuto nelle scorse ore – a ridosso della registrazione del programma – i risultati del test del DNA e ha scoperto che quello di Olesya Rostova non coincide con quello di Denise.

Ospite del secondo appuntamento della TV russa che ha reso la storia di Olesya Rostova un vero e proprio reality sarà l’avvocato di Piera Maggio, protagonista della registrazione attraverso la quale è stata svelata che Olesya non è Denise, la bimba scomparsa 17 anni fa.

Nello stesso appuntamento, in onda questa sera sulla TV russa, verrà quindi comunicato l’esito del test del DNA che ha consentito ad Olesya Rostova di riabbracciare sua sorella. La storia di Olesya Rostova ha un lieto fine ma non coincide con quello di Piera Maggio che non ha potuto riabbracciare sua figlia. Olesya, infatti, non è Denise.

La notizia emerge sui social network, in attesa della messa in onda dello show che accoglierà l’avvocato di Piera Maggio in sua rappresentanza. Olesya si chiama Angela ed è la sorella di Anastasia.

Un selfie di Olesya Rostova con sua sorella già in rete alimenta polemiche a proposito della spettacolarizzazione del dolore di Piera Maggio e insinua un dubbio: la TV russa era già a conoscenza della verità su Olesya Rostova?

Barbara D’Urso, su Canale 5, aveva già insinuato dubbi a proposito dell’identità di Olesya Rostova ed ipotizzato che potesse non essere Denise Pipitone.