Nulla da fare, i problemi Axios non sono ancora rientrati neanche oggi 7 aprile e il registro elettronico continua a non funzionare al rientro dalle festività di Pasqua, proprio in concomitanza con l’avvio delle attività didattiche di numerosissimi istituti italiani che si affidano alla piattaforma.

Dopo la conferma fornita ieri dell’attacco hacker che ha mandato in tilt il registro oramai da venerdì scorso 2 aprile, da parte dello staff Axios era stata condivisa la speranza di un rientro alla normalità nella giornata odierna. Nulla da fare invece, niente ancora funziona e la situazione dovrebbe restare invariata nelle prossime ore.

Una nuova scadenza per i problemi Axios del registro elettronico sarebbe fissata per domani 8 aprile, come appena comunicato dalla piattaforma. Sono in fase di completamento le attività di ripristino di tutta l’infrastruttura e sono in pieno svolgimento anche i test per le verifiche di sicurezza. Proprio per questo motivo, a scanso di eventuali nuovi intoppi, si ritiene plausibile il ritorno della disponibilità dei servizi entro la mattinata di domani.

I problemi Axios al registro elettronico hanno colpito di certo studenti e famiglie impossibilitate ad accedere alle informazioni scolastiche, agli assegni e ai materiali messi a disposizione in piattaforma. Va considerato che le stesse identiche difficoltà, se non ancora più gravi, si stanno verificando sul fronte di docenti e insegnanti che non possono normalmente rendicontare la loro attività didattica. Ebbene, per il mondo della scuola e all’indirizzo dei dirigenti sono state fornite apposite indicazioni per mettere in pratica un protocollo di accesso di emergenza. Le istruzioni utili allo scopo sono presenti nel video al termine di questo articolo. Come pure già sottolineato, la speranza è che la procedura in questione sia necessaria solo momentaneamente e che il ripristino alla normalità venga confermato già nella mattinata di domani, giovedì 8 aprile.