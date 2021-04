Sono indubbiamente buone notizie quelle che arrivano oggi 7 aprile per la famiglia Huawei P30. Nonostante il lancio sul mercato per questa serie sia avvenuto più di due anni fa, infatti, i rilasci software sono costanti, come è possibile osservare questa mattina con il nuovo aggiornamento che si appresta a mettere piede anche in Europa. Un altro tassello da aggiungere, dunque, rispetto a quanto vi abbiamo riportato di recente con il precedente upgrade che abbiamo prontamente analizzato sul nostro magazine.

Riscontri sul nuovo aggiornamento di marzo per Huawei P30

In primis, il nuovo aggiornamento per Huawei P30 porta con sé la patch di marzo, come del resto è stato evidenziato in questi minuti anche da Huawei Central. Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Oltre al firmware mensile pensato per aumentare gli standard di sicurezza, l’aggiornamento in questione introduce anche una nuova applicazione che veicola contenuti educativi. A questi, si aggiunge anche un servizio che migliorerà le videochiamate, considerando i presupposti di Link Now.

Va anche detto che, in un contesto simile, non è confermato se Huawei lancerà lo stesso pacchetto software per gli utenti globali che si ritrovano al momento con un Huawei P30. Come avrete percepito, l’upgrade è al momento in distribuzione in Cina, seguendo il classico schema ed iter del produttore asiatico, ma a breve potrebbero esserci novità anche nel nostro Paese. Di sicuro, l’aggiornamento non si limita a concentrarsi sulla questione sicurezza secondo quanto raccolto finora.

Per il resto, non possiamo fare altro che attendere l’arrivo dell’aggiornamento in questione nel nostro Paese, sperando che ad esempio porti con sé anche miglioramenti relativi alla durata della batteria. A voi come va questa serie da alcuni mesi a questa parte? Vi ritenete soddisfatti sul fronte autonomia? Fateci sapere lasciando un commento a fine articolo.