In queste ultime settimane si sente sempre di più parlare della questione relativa al nuovo sponsor tecnico del Napoli. Il club del presidente Aurelio De Laurentiis, stando alle ultime indiscrezioni riportate dall’edizione giornaliera di ‘Tuttosport’, sarebbe molto vicino a firmare un contratto di 5 anni con un’azienda campana che sta tentando di diventare il nuovo sponsor tecnico della compagine azzurra. Il riferimento è alla Givova di Scafati. Ormai sono già mesi che l’azienda ha avviato una trattativa con il management della squadra partenopea per prendere il posto di Kappa, il cui contratto è in scadenza.

Dal canto suo, Kappa abbia intenzione di prolungare l’accordo con il Napoli per un’altra stagione (fino a giugno 2022), ma a cifre più basse rispetto a quelle attuali, proposta che il patron azzurro avrebbe rifiutato, preferendo una durata molto più lunga del contratto e valutando anche altre offerte. Ecco così subentrare la Givova, disposta ad offrire un contratto della durata quinquennale e con una base annua che partirebbe da 4,5 milioni netti a stagione, più vari bonus connessi al merchandising ed al numero delle maglie vendute. Tutto ciò condurrebbe l’offerta ad una cifra totale di circa 8 milioni di euro l’anno.

Quella della Givova è un’offerta da tenere nelle giusta considerazione, soprattutto tenendo conto di quella attuale di Kappa e delle altre messe sul tavolo da altri competitor e presentate ad ADL. Ora come ora dalla sede principale dell’azienda di Scafati non è giunta alcuna indiscrezione in merito a tutto ciò. Probabilmente il loro scopo è quello di mantenere una certa riservatezza. Qualora il Napoli accettasse Givova come nuovo sponsor tecnico per i prossimi 5 anni, gli azzurri sfoggerebbero in campo uno stile diverso e sicuramente dal profilo interessante e creativo (proprio come piace a De Laurentiis) rispetto alle divise da gioco indossate fino ad oggi. Insomma, per adesso ancora nessuna notizia ufficiale, ma in tempi brevi dovrà essere presa una decisione definitiva, dato che la stagione 2020/2021 ormai sta giungendo al termine.