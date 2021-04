La mamma di Calcutta è morta improvvisamente. Ne danno notizia le testate locali della provincia di Latina. La donna era un’insegnante, madre del cantautore indie Calcutta. Donatella Galeotti aveva 58 anni, si è spenta nelle scorse ore in seguito ad un malore.

Insegnava scienze umane al liceo Alessandro Manzoni di Latina; era nota in città per essere anche un’attrice di teatro. Il mondo della musica la piange per aver dato alla luce il cantautore Calcutta, al secolo Edoardo D’Erme.

Donatella Galeotti è morta dopo aver avvertito un violento mal di testa. Ha lasciato questa vita sorretta dall’affetto dei suoi cari: anche il figlio, Calcutta, aveva infatti fatto ritorno nella sua città Natale per trascorrere in famiglia qualche giorno di riposo in occasione delle vacanze di Pasqua.

Questa mattina presto è stata la stessa donna ad allertate sua sorella in seguito al malore: la familiare si è a casa di Donatella e ha chiamato immediatamente il 118. All’arrivo all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto fare altro che accertare la morte di Donatella Galeotti, colpa da un malore improvviso.

“La nostra bellissima Donatella non c’è più. Siamo attoniti e pervasi da un dolore immenso”, l’annuncio ufficiale sul sito web dell’istituto Manzoni di Latina. I suoi studenti la salutano con affetto.

“La sua gioia, la sua generosità, il suo estro, il suo profondo amore per l’insegnamento, la sua attenzione e cura verso il prossimo sono doni che la comunità scolastica del Liceo Manzoni ha avuto il privilegio di ricevere e che porterà sempre con sé”, si legge.

Calcutta al momento non ha espresso il suo dolore sui social. Il suo ultimo post su Instagram risale ad una settimana fa.