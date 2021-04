Una lunga riflessione sul body shaming e sul bullismo, quella rilasciata da Noemi a Le Iene. La cantante di Glicine da diverso tempo sta portando avanti il suo messaggio body positive dopo la consistente perdita di peso. Non è la prima volta: recentemente l’artista si è confessata anche di fronte alle telecamere di Verissimo per raccontare la sua ripresa della consapevolezza.

Nell’ultima intervista rilasciata alla redazione de Le Iene Noemi fa focus sull’odio che dilaga sui social. Gli odiatori seriali da tastiera – o da touch querty, se proprio dobbiamo essere precisi – sono sempre più una vera e propria piaga sociale che non conosce limiti. Noemi, infatti, racconta che ancora oggi è vittima di bullismo. Se prima veniva presa di mira per avere qualche chilo in più oggi è il bersaglio di chi critica la sua perdita di peso.

Cosa c’è dietro l’odio degli hater? “Vedono nell’altro qualcosa che gli manca”, ipotizza Noemi. Che dietro la violenza delle parole degli hater ci sia una frustrazione di fondo è già stato assodato, ma nonostante i continui appelli alla moderazione e alla riflessione il fenomeno non conosce battute d’arresto. Noemi a Le Iene spiega:

“Prima ho subìto bullismo per il mio peso. Ci ho messo tanta testa per perderlo. Ho smurato il frigo. Anche se ora mi insultano perché sono dimagrita. C’è sempre qualcuno a cui non gli va bene. La mia paura è che la maleducazione dei social arrivi nella vita vera”.

Con orgoglio Noemi riferisce che oggi pesa 57 chili, fa una vita sana e va a correre. Una consapevolezza, la sua, che ha raccontato a più riprese spiegando che il cambiamento deve essere spontaneo e non indotto dalle critiche, dai consigli o dalle insistenze. Il segreto è “sfidarsi”, ha detto recentemente, e accettare che la vita sia un continuo dinamismo che dobbiamo seguire.

Tuttavia, anche ora che ha fatto pace col suo corpo Noemi continua a ricevere l’odio della rete da parte di utenti che non accettano il suo dimagrimento né i suoi messaggi di incoraggiamento. Noemi a Le Iene sorride per le sue conquiste ma non nasconde la sua preoccupazione per la maleducazione di tantissimi utenti dei social.