Nella serie Le Fate Ignoranti non ci sarà Can Yaman. Questo ormai è certo e le polemiche non mancano. Sin dal primo momento in cui abbiamo visto l’attore turco al fianco del suo idolo e beniamino Ferzan Ozpetek abbiamo pensato che il protagonista di DayDreamer Le li del Sogno sarebbe stato anche quello della serie tv de Le Fate Ignoranti ma così non sarà. Fin qui niente di male se non fosse che in queste ore sta serpeggiando tra i fan la polemica di sempre ovvero il fatto che il regista abbia rinunciato a Can Yaman proprio per via del turbinio di gossip che lo ha travolto da quando è stato avvistato la prima volta con Diletta Leotta. Davvero tutti i mali del mondo (compresi quelli dell’attore turco) sono opera della bella Diletta?

Siamo sicuri di no visto che la serie tv di Sandokan che lo vedrà protagonista, molto probabilmente, non gli ha permesso di prendere parte alla lavorazione della serie tv ispirata al famoso film Le Fate Ignoranti. A rivelare i primi due nomi del cast della serie è stato proprio il regista russo che ha svelato che al posto di Can Yaman ci sarà Serra Yilmaz e che al suo fianco prenderà posto Luca Argentero. La lettura dei copioni insieme agli attori coinvolti nel progetto ha avuto inizio e le riprese prenderanno il via il 12 aprile 2021.

Il set troverà spazio a Roma e Ozpetek vi sarà impegnato fino ad agosto anche se poi la produzione dovrebbe spostarsi in Turchia per qualche settimana. SUl set ci saranno anche Burak Deniz e svariati attori e attrici italiani. La serie TV “Le fate ignoranti” arriva 20 anni dopo l’uscita del film e sarà composta da otto episodi, scritti da Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Ozpetek sarà dietro la macchina da presa con Gianluca Mazzella mentre l’uscita è prevista per il 2022 su Disney + nel catalogo Star e su Sky Q.

A questo punto i fan di Can Yaman non possono far altro che sperare in un piccolo cameo e, in particolare, che sia suo il ruolo di Emir, interpretato da Koray Candemir nella pellicola del 2001.