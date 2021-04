Lauren Graham non solo non esclude la possibilità di un secondo revival di Gilmore Girls, ma si dice pronta a girarlo in qualsiasi momento, anche qualora fosse impegnata in altri progetti. Dopo la prima stagione targata Netflix, con 4 episodi speciali da 90 minuti ed un finale aperto, la protagonista di Una Mamma Per Amica lascia la porta aperta ad un seguito che la stessa piattaforma ha fatto sapere di volere.

Mentre è impegnata a promuovere la nuova serie di Disney+ Stoffa da Campioni, Lauren Graham non disdegna domande sul revival di Gilmore Girls e su un’eventuale prosecuzione della serie con nuovi episodi. Mostrando enorme gratitudine per il ruolo della ragazza madre Lorelai che ha dato una svolta alla sua carriera negli anni Duemila, l’attrice si dice pronta a dare a Gilmore Girls la priorità rispetto ad ogni altra opportunità professionale.

Al momento non c’è un progetto in vista per un nuovo revival di Gilmore Girls, ma d’altronde anche il primo è arrivato a sorpresa, ha spiegato Lauren Graham a Collider. E i suoi contatti col cast e con la creatrice Amy Sherman Palladino non si sono mai interrotti, quindi se si trovasse la giusta idea per proseguire, l’attrice sarebbe pronta ad essere Lorelai ancora una volta, per la nona stagione.

Non avrei mai potuto aspettarmi che quello che è successo, eppure è successo. Mai dire mai. Parlo ancora con Amy e Kelly [Bishop] e Alexis [Bledel]. Non c’è un progetto per questo. Ognuno sta facendo le proprie cose. Se dovesse succedere di nuovo, amo così tanto quel personaggio e amo Amy quindi lavorerò con lei, in qualsiasi momento. Sarebbe solo una questione di responsabilità nei confronti dei fan e di ciò che potremmo dare per ricambiare la loro devozione, o dovrebbero semplicemente vivere in repliche. Quindi, non lo so.

Il revival di Gilmore Girls del 2016, ricorda l’attrice, è nato perché nell’ultima stagione dello show i creatori avevano abbandonato la produzione per divergenze creative con l’emittente.

Non siamo mai riusciti a concludere come avrebbero voluto Amy e Dan [Palladino] perché loro non c’erano. Ci siamo sempre chiesti come sarebbe andato quel finale o quale potesse essere quella storia se fosse stata raccontata da loro, quindi sembrava ragionevole.

C’è da dire che anche un secondo revival di Gilmore Girls avrebbe il suo senso, perché nonostante il finale della serie Netflix sia quello immaginato dai creatori è anche una conclusione piuttosto aperta, visto che Rori annuncia a sua madre di essere incinta (e chi sia il padre resta un mistero).

Altrove Lauren Graham ha dichiarato di assicurarsi che i suoi contratti le permettano sempre di lavorare ad un eventuale altro revival di Gilmore Girls, se l’occasione dovesse presentarsi in futuro. Parlando a SiriusXM, ha spiegato di avere una clausola nei suoi contratti di lavoro che la rende sempre disponibile a liberarsi dagli impegni per correre sul set di Gilmore Girls.

Ho messo quella scappatoia in tutti i miei nuovi lavori, per ogni evenienza. Non voglio dare adito a nuove voci. Non c’è alcun motivo concreto per farlo, tranne che ho una lealtà e un’apertura a lavorare con Amy Sherman-Palladino prima che con chiunque altro. E poi perché non avremmo mai potuto prevedere quello che è avvenuto in passato. Quindi quella porta è aperta.

Impegnata anche come scrittrice, la Graham ha dichiarato inoltre che la popolarità di Gilmore Girls è più alta oggi che durante la messa in onda della serie originale.