Sarà disponibile anche in Italia l’autobiografia di Dave Grohl, un viaggio nelle memorie di un cantautore camaleontico e un artista instancabile. The Storyteller, Storie Di Vita E Di Musica – questo il titolo – sarà pubblicato con Rizzoli.

Immaginare cosa dispenseranno le pagine dell’autobiografia di Dave Grohl è facile: parliamo di un uomo in continua evoluzione, arrivato al successo in età giovanissima dopo l’ingaggio nei Nirvana di Kurt Cobain come batterista. Quando Dave ha scelto di rincorrere il suo sogno aveva appena 18 anni e un talento già fissato: l’amore per la musica e per la batteria attingeva dal punk, dall’heavy metal, dall’hard rock e aveva il sapore dei grandi della storia, da John Bonham dei Led Zeppelin a Keith Moon dei The Who.

Dall’arrivo sui grandi palchi insieme ai Nirvana Dave Grohl non si è più fermato. Dopo la morte di Kurt Cobain ha fondato i Foo Fighters e da quel momento è stato un fiume in piena. 10 album, tanti successi. Con i Foo Fighters ha firmato brani storici come My Hero, Monkey Wrench, Everlong, Breakout, The Pretender e oggi è uno dei punti di riferimento per la scena alternativa internazionale.

Tutto questo sarà presente in The Storyteller. Il libro uscirà nell’ottobre 2021 e sarà un’introspettiva nella vita e nella carriera dell’ex Nirvana. Tutto nasce, spiega Dave, da quel profilo Instagram in cui ha iniziato a raccontarsi a partire dal marzo 2020, quando in piena pandemia l’attività coi Foo Fighters ha subito una battuta di arresto.

Su quel profilo Dave Grohl ha raccontato tanti aneddoti, compresa quella volta in cui David Bowie lo mandò a fan**lo. Tra le pagine troviamo anche Paul McCartney, Joan Jett, Iggy Pop e tanti altri colleghi eccellenti.

Nell’autobiografia di Dave Grohl troviamo la storia di un artista che ha già attraversato due generazioni e continua, con il suo estro e la sua ironia, a guidarle verso il futuro.