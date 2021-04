La serie su Anna Bolena prende forma: l’attesa produzione di Channel 5 ha svelato il teaser trailer di Anne Boleyn, in cui Jodie Turner-Smith veste i panni della seconda moglie di Re Enrico VIII.

La brevissima clip mostra l’attrice camminare nella corte reale con una certa trepidazione. La serie su Anna Bolena è composta da tre episodi e racconterà il suo declino, i conflitti religiosi e politici che diedero vita allo scisma anglicano e l’accusa di tradimento. Il tutto verrà narrato attraverso lo stile del thriller psicologico.

La scelta della Turner-Smith, un’attrice di colore nei panni di una sovrana caucasica, ha generato non poche polemiche sul web. Principalmente si accusa la serie di voler stravolgere la storia, forzando una rappresentazione che non è necessaria.

Polemiche a parte (che non si limiteranno a queste osservazioni), la sceneggiatrice Hedderwick Turner ha molta fiducia nel progetto e nella protagonista. In un’intervista a Deadline ha dichiarato: “Jodie è una regina al naturale. È magnetica e ha questa profonda dignità che porta alla parte. “

La serie su Anna Bolena racconta gli ultimi mesi della vita della regina dalla sua prospettiva, mentre lotta per assicurare un futuro a sua figlia e sfidare il potente patriarcato che si stringe intorno a lei. Il progetto mira a descrivere i momenti chiave che hanno causato il rovesciamento di Anna Bolena, riflettendo sulla sua forza, le sue vulnerabilità e la sua determinazione di essere al pari degli uomini.

Il cast è composto anche da: Paapa Essiedu (“I May Destroy You”, “Gangs of London”) nei panni del fratello di Anna e del nobile Tudor George Boleyn; Mark Stanley (“White House Farm”) è Enrico VIII; e Lola Petticrew (“Dating Amber”) è la rivale in amore di Anne, Jane Seymour.

Inoltre, Barry Ward (“White Lines”, “Des”) interpreta il più vicino e potente consigliere di re Enrico VIII, Thomas Cromwell; Jamael Westman (“Hamilton”) è l’ambizioso fratello di Jane Seymour, Edward; Amanda Burton (White House Farm, Silent Witness) è la stoica Governante Lady Shelton; e Thalissa Teixeira (Two Weeks to Live, Trigonometry) è la fedele confidente e cugina di Anna, Madge Shelton.

La stampa estera si è detta già entusiasta del prodotto, paragonandola a una versione più hot di The Crown. Riusciranno le vicende della moglie di Enrico VIII a far dimenticare quelle della famiglia Windsor?

La serie su Anna Bolena debutterà a fine 2021 nel Regno Unito. Ecco il teaser trailer:

Check out this exclusive teaser for our upcoming #drama featuring the amazing @MissJodie as #AnneBoleyn 👑🏰 Coming to @channel5_tv soon 👀 #JodieTurnerSmith #Queen ✨ pic.twitter.com/nxZ55qdFdW