C’è tanta evoluzione e tanto percorso verso la maturità, nei 5 più grandi successi di Gianluca Grignani che andremo ad elencare. Con i grandi cantautori nella voce e i Radiohead nel cuore, negli anni ha saputo definire i suoi spazi in maniera sempre più precisa. Lo abbiamo visto sbarbato e innocente negli esordi, poi è arrivata la svolta psichedelica e infine l’elevazione ad artista ispirato e verace, capace di tradurre in suoni sempre più ricercati le sue emozioni e il suo vissuto.

La Mia Storia Tra Le Dita (1994)

La Mia Storia Tra Le Dita è una ballata acustica dolcissima e amara, un addio in cui emergono fragilità e consapevolezza. Grignani debutta con questo singolo nel 1994 e si fa distinguere per il suo stile peculiare: la forte presenza della chitarra acustica, la poesia e lo stile raffinato con cui maneggia le corde.

Destinazione Paradiso (1995)

Si può raccontare il suicidio con le declinazioni di una poesia? Gianluca Grignani ci riesce e lo fa con questo brano che lo fa arrivare al 6° posto tra le Nuove Proposte di Sanremo 1995. Dominano gli arpeggi che guardano a ovest, ma anche il forte messaggio di libertà ed evasione.

La Fabbrica Di Plastica (1996)

“Ho avuto l’occasione di fare quello che volevo”, racconta Gianluca per spiegare la svolta psichedelica de La Fabbrica Di Plastica. La title track è pura bellezza: suoni grezzi e nervosi, rock viscerale e tanta elettricità emozionale.

L’Aiuola (2002)

L’Aiuola è stato un gioco, come lo stesso Grignani afferma nelle interviste. “La mia anima naif”, racconta per spiegare come mai proprio lui si sia cimentato in un tormentone, un parola che in effetti non gli si addice.

Non Dirò Il Tuo Nome (2020)

Non Dirò Il Tuo Nome è il sequel de La Mia Storia Tra Le Dita e non può mancare tra i più grandi successi di Gianluca Grignani.