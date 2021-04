Esce oggi, mercoledì 7 aprile, sulle piattaforme digitali E Poi Finisco Per Amarti di Motta. Il brano sarà in rotazione radiofonica da venerdì 9 aprile ed è il primo singolo estratto dal terzo album di Motta, in programma con Sugar.

Tre anni dopo Vivere O Morire, Motta annuncia il suo ritorno con un nuovo progetto discografico di inediti frutto di tre anni di intenso lavoro in studio. Ad anticipare i contenuti e le sonorità del nuovo progetto è il singolo inedito E Poi Finisco Per Amarti, disponibile da questa settimana come anticipazione di un grande lavoro di produzione nel quale Motta ha coinvolto musicisti italiani e internazionali.

E Poi Finisco Per Amarti è un brano sull’amore come avventura che richiede comprensione reciproca delle proprie fragilità. “Siamo esseri umani e in quanto tali sbagliamo, non ci capiamo perché è normale non capirsi quando si cambia”, le parole del cantante su quello che rappresenta il primo tassello di un progetto che racconta un nuovo percorso di crescita, sia personale che artistica.

Ha esordito nel 2016 con La Fine Dei Vent’Anni (Targa Tenco per la miglior Opera Prima), nel 2018 ha pubblicato il suo secondo progetto discografico, Vivere O Morire, che ha ottenuto la Targa Tenco per il miglior disco. Nel 2019 ha partecipato al Festival di Sanremo, tra i Campioni, con la canzone Dov’è L’Italia.

Testo E Poi Finisco Per Amarti di Motta

E non avere paura

Fra la mente ed il cuore

Fra i tuoi occhi e la mia voce

Mentre penso a tutto quello che ho

Non mi riconosci più

I nostri sbagli che faremo

Riproviamoci di nuovo anche se

Non si può cambiare il mondo

Figuriamoci cambiare te

Ma poi finisco per amarti

E poi finisco per odiarti

E poi finisco per amarti

E ci sentiamo sempre unici

Come miliardi di persone sole

Tu non riesci mai a dividere

Quello che siamo da quello che vuoi

Oggi è il giorno sbagliato

E se tornassi indietro ci proverei di nuovo anche se

Non son riuscito mai a cambiare niente

Figuriamoci cambiare me