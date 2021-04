Come sarebbero I Simpson in versione inglese? Decisamente meno sarcastici e rumorosi di quelli creati da Matt Groening. Sebbene la serie animata, la più longeva finora prodotta con oltre 700 episodi in lavorazione, non abbia risparmiato anche episodi molto tristi e più riflessivi, c’è chi l’ha immaginata sotto un’altra prospettiva.

Il comico britannico Alasdair Beckett-King si è divertito a disegnare una versione inglese di Homer, Marge e Bart. Il suo corto, dalla durata di 30 secondi, sta facendo il giro della rete per la sua incredibile genialità. I tre personaggi della famiglia Simpson sono mostrati con colori spenti, meno “rotondi” rispetto ai disegni di Groening, e decisamente più realistici. L’atmosfera è cupa e desolante, condita da una comicità dark, tipica di molte serie inglesi.

Homer, Marge e Bart si trovano in cucina dove hanno uno scambio di battute, ma attenzione: l’accento non è quello americano. “Ah, Bartholomew, hai combinato un altro dei tuoi scherzi stravaganti”, dice Homer a Bart che risponde senza troppi fronzoli: “Non farti infartare, padre.” Marge, nel frattempo, ha un accento scozzese.

In quel momento, la testa della statua di Winston Churchill cade dal soffitto. Il corto si conclude con una delle più classiche gag ricorrenti de I Simpson, in cui Homer tenta di strangolare Bart dopo che il ragazzino si è messo in qualche guaio. Stavolta, però, il risvolto è raccapricciante: infatti il teppistello cade a terra, mentre Homer si limita ad esclamare: “Beh, Margery, il ragazzo è morto.” Il corto dovrebbe far ridere, ma in realtà provoca l’effetto contrario.

Sui social, il video ha generato diversi commenti. C’è chi ha apprezzato la brillante comicità di Beckett-King, chi invece l’ha disprezzata, accusandolo di aver dipinto degli stereotipi sugli americani. Il comico si è difeso con la sua ironia, chiarendo di essere inglese dalla nascita, perciò “smettetela di spiegarmi come funzionano la cose, ci vivo in Inghilterra!”.

Di seguito, il corto realizzato da Alasdair Beckett-King: