Ci sono nuovi sticker WhatsApp ufficiali disponibili da oggi 7 aprile. In occasione della Giornata mondiale per la Salute e in piena pandemia Covid-19, il pacchetto di adesivi pronti all’uso si chiama “Vaccini per tutti”.

Le soluzioni nuove di zecca sono state create dagli sviluppatori in partnership con l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS, in inglese appunto World Health Organization). L’istituto specializzato dell’ONU per la salute globale punta a promuovere la campagna vaccinale anche attraverso un gesto semplice come potrebbe esserlo l’invio di un adesivo in una conversazione singola o di gruppo WhatsApp.

Come al solito, per scaricare tutto il pacchetto dei nuovi sticker WhatsApp non bisognerà fare altro che andare nella sezione degli adesivi facilmente raggiungibile dalla schermata delle Emoji e delle GIF. Come passo successivo, bisognerà selezionare l’icona con il simbolo “+” e visionare tutte le opzioni disponibili. Proprio il primo gruppo di adesivi in visione sarà quello denominato “Vaccini per tutti”. Per avviarne il download, bisognerà andare sulla freccia verso il basso corrispondente al pacchetto. Il peso complessivo di quest’ultimo è solo di pochi KB mentre le soluzioni totali sono 23.

Cosa rappresentano più nello specifico i nuovi sticker WhatsApp? Trattando la questione vaccini, gli ultimi adesivi non potevano che contenere i riferimenti a fiale di siero anti Covid-19, ad iniezioni e cerotti. La vena creativa degli sviluppatori è andata anche oltre tuttavia. Il gruppo di nuove soluzioni contiene anche il riferimento a caldi abbracci che in molti sperano di poter dare proprio a seguito dell’immunizzazione all’infezione tanto ricercata. Non mancano neanche i riferimenti ai futuri viaggi che sempre più persone pensano di poter fare proprio quando la situazione sarà ritornata alla normalità o quasi. Chi deciderà di introdurre uno degli sticker appena messi a disposizione in qualche conversazione lo farà di certo perché fiducioso nei risultati della scienza e speranzoso in un futuro ben diverso dall’attuale presente.