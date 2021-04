Andate di fretta, siete affaccendati oppure avete le mani occupate e non avete tempo per prepararvi un buon caffè? Tranquilli, da oggi c’è una fantastica ed innovativa soluzione grazie ad Amazon Alexa. La famosa assistente personale intelligente sviluppata dall’azienda statunitense Amazon e utilizzata per la prima volta nei dispositivi Amazon Echo e Amazon Echo Dot, si occuperà di prepararvi il caffè con Lavazza A Modo Mio Voicy. Se prima si ironizzava nell’esclamare: “Alexa mi fai un caffè?”, adesso la cosa diventa realtà. Si tratta della prima macchina espresso dotata di Alexa Built-in. Una vera e propria esperienza innovativa, unica nel suo genere, per gustare il tradizionale caffè italiano, che potrete personalizzare secondo le vostre preferenze, lungo o ristretto, più o meno caldo. Vediamo insieme le caratteristiche più importanti e la scheda tecnica del prodotto.

Prima di procedere all’acquisto di una macchina da caffè, serve che quest’ultima sia in grado principalmente di fare un buon espresso (solamente dopo si procederà per qualsiasi altro fattore, estetico e funzionale). Ebbene, Lavazza A Modo Mio Voicy è quella che fa per voi. Non solo è una garanzia per quanto riguarda la qualità del caffè, ma è anche bella esteticamente e super innovativa grazie allo smart speaker posto frontalmente alla macchina. Inoltre, con l’app Alexa oppure tramite l’app Piacere Lavazza, si avrà la possibilità di monitorare la scorta delle capsule originali Lavazza A Modo Mio, chiedere istruzioni su come utilizzare la macchina, eseguire la decalcificazione e memorizzare i gusti preferiti dai membri della famiglia e dagli amici.

La bella e geniale Lavazza A Modo Mio Voicy sfoggia un design molto elegante e funzionale, garantisce un’esperienza personalizzata con assistente vocale Alexa e controllo Smart Home, è dotata di alert decalcificazione, di un cassetto capsule pieno e di un serbatoio dell’acqua estraibile e lavabile in lavastoviglie. Quanto alla gestione energetica, la macchina è caratterizzata da 1450W di potenza, 220/240 di voltaggio, 50-60 Hz di frequenza ed include una modalità di autospegnimento dopo 9 minuti. Le componenti sono rimovibili e lavabili in lavastoviglie, con espulsione automatica della capsula utilizzata, cassetto raccoglitore capsule usate fino a 10 unità, capacità serbatoio acqua 1.1 litri, alert serbatoio acqua vuoto e griglia poggia tazza regolabile in 2 altezze. La macchina da caffè intelligente, la prima ad essere dotata di Alexa, è già disponibile su Amazon e proposta al prezzo di 249 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, con consegna gratuita e senza costi aggiuntivi.