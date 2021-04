Better Call Saul sta per concludersi e Bob Odenkirk riflette sul percorso del suo personaggio nell’iconica serie spin-off di Breaking Bad.

In una comparsata (virtuale) al The Late Late Show con James Corden, l’attore ha lasciato alcuni indizi su ciò che i fan possono aspettarsi dalla prossima stagione di Better Call Saul, che è anche quella conclusiva, in cui interpreta l’avvocato Saul Goodman.

“Non ho idea di dove vada a finire questa storia“, ha dichiarato Odenkirk nel talk show di James Corden. “Sono entusiasta sia come fan che come pubblico perché questo show, simile a Breaking Bad, ha degli scrittori che escogitano modi per fare qualcosa che non ti aspettavi ma che ha perfettamente senso.”

E pensare che all’inizio Odenkirk, che ha ricevuto quattro nomination agli Emmy per aver il suo ruolo, non era minimamente interessato al personaggio. “Non mi piaceva”, ha confidato l’attore al talk show, rcordando la prima volta che ha vestito i panni dell’avvocato nella seconda stagione di Breaking Bad, in onda nel 2009.

“Qualcuno mi ha chiesto: ‘Se ti trovassi in una stanza insieme a un tizio di nome Saul Goodman, usciresti con lui?’ E ho risposto: ‘Assolutamente no, non mi avvicinerei a lui'”, ha ammesso Odenkirk. “Ma ho imparato a conoscerlo e ho scoperto che sotto il suo aspetto, sotto la falsa persona di Saul Goodman, lui è quel ragazzo desideroso e impegnato che vuole dei legami e il rispetto delle persone.”

“È anche molto divertente e intelligente”, ha aggiunto parlando del suo personaggio. “Mi fa ridere tanto. Ci sono scene nello show che sfiorano gli sketch della commedia e diventano così ridicole. E poi, ovviamente, quattro pagine dopo, c’è una scena che è assolutamente sincera, profonda e sensibile. Sarà difficile dire addio a quel livello di scrittura.”

Odenkirk ha continuato a parlare di come interpretare Saul gli abbia “cambiato la vita”, dicendo a Corden, “So che man mano che mi avvicino alla fine, dovrò in qualche modo fare a patti con la fine e dire addio a questo dono che ho ricevuto dall’universo. È difficile tener conto di quanto ha portato nella mia vita”.

La sesta e ultima stagione di Better Call Saul, composta da 13 episodi, debutterà nei primi mesi del 2022.