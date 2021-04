In molti attendevano questa funzione da tempo: con un semplice comando vocale che suonerà come “Ehi Spotify” sarà possibile chiedere all’app di streaming musicale di far partire un brano piuttosto che un altro, passare al precedente o anche al successivo o ancora alzare o abbassare il volume. La feature sta per arrivare ovunque ma è, per il momento, solo in prima distribuzione.

Come raccontato anche da PhoneArena e in particolar modo in riferimento agli utenti residenti in USA, una nicchia di utilizzatori del servizio starebbe visualizzando una notifica all’apertura proprio di Spotify. In pratica, il servizio inviterebbe l’utente finale a testare i nuovi comandi vocali per ascoltare la musica a piacimento ma senza toccare il display del telefono. Si tratterebbe di un primo rilascio parziale e di test: solo dopo ma presumibilmente nel giro di poco tempo, l’importante opzione dovrebbe giungere a destinazione per tutti

Com’è possibile attivare il comando vocale Ehi Spotify per gestire playlist e singoli brani? Come già messo in evidenza, nel momento in cui la funzione sarà resa disponibile sul proprio smartphone, una notifica apposita comparirà all’apertura del servizio. Direttamente dall’alert sarà possibile procedere con i primi test della feature. Il discorso vale sia nel caso di dispositivo Android che iOS e dunque iPhone. In attesa che giunga comunicazione a tutti della novità, potrebbe essere decisamente utile mantenere aggiornata l’app alla sua ultima versione disponibile sia sul Play Store che sull’App Store di Apple.

Naturalmente il comando Ehi Spotify non potrà essere comparato del tutto ad un assistente vocale del calibro di Siri, Google e Alexa. Le funzioni di gestione dei brani saranno quelle già riportate e dunque di natura limitata. Con il tempo si potrebbe aspirare a qualche novità relativa ai “mi piace” correlati ad una canzone piuttosto che un’altra o ancora inserirla in una playlist già esistente o creata al momento.