Torna Name That Tune – Indovina La Canzone, in prima tv assoluta dal 7 aprile, tutti i mercoledì alle ore 21.30 su TV8. Alla conduzione del programma c’è il mattatore Enrico Papi che con la sua simpatia ed ironia sarà il presentatore della seconda stagione del gioco che quest’anno presenta alcune novità.

La prima riguarda le squadre. Saranno sempre due ma le sfide vedranno uomini contro donne in ognuna delle puntate in programma. Quattro i vip in ogni squadra tra personaggi del mondo della musica e dello spettacolo pronti ad affrontare manche a tema musicale.

Nella prima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone per la squadra delle donne giocheranno Orietta Berti, Anna Tatangelo, Sabrina Salerno ed Antonella Elia. Fanno parte della squadra degli uomini Joe Bastianich, Morgan, Luca Toni ed Enzo Miccio.

Vige la regola della scorsa edizione: la squadra che vince – ovvero che realizza il maggior numero di punti – accede alla puntata successiva; l’altra viene eliminata e sostituita da altri quattro concorrenti la settimana seguente.

Prove musicali a tempo, canzoni da mimare e indovinare, eseguite rigorosamente live da una band, ma anche personaggi misteriosi da individuare per ottenere i punti delle varie sfide.

Il gioco inizia con la manche Playlist, le canzoni a tema che i concorrenti devono indovinare prima della squadra avversaria per aggiudicarsi il primo jolly.

La manche Cuffie prevede che tre componenti di ciascuna squadra mimino il titolo della canzone da far indovinare al compagno; in Lip Sync Duel un concorrente muove il labiale in sincrono con il video originale della canzone.

Non mancheranno alcuni Cantanti Misteriosi, uno alla volta dietro uno schermo che permette di intravedere solo le loro sagome.

Lo stesso Enrico Papi entra in gioco al momento de La canzone sbagliata, quando, travestito dall’interprete originale della canzone, intona un verso sbagliato e le squadre devono correggerlo, indovinando il verso giusto.

L’Asta Musicale è la sfida all’ultima nota: le squadre devono indovinare le canzoni nel minor numero di note possibile. La puntata si chiude con il celebre gioco Sette per Trenta: un concorrente per squadra e 30 secondi a disposizione per riconoscere sette brani.

Le squadre della prima puntata

Donne:

Orietta Berti

Anna Tatangelo

Sabrina Salerno

Antonella Elia



Uomini:

Joe Bastianich

Morgan

Luca Toni

Enzo Miccio