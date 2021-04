The Good Fight 5 non lascerà inconcluse le storyline di Lucca Quinn e Adrian Boseman: i membri del cast originale Cush Jumbo e Delroy Lindo, che hanno ufficialmente lasciato la serie la scorsa primavera al termine della quarta stagione del legal drama di Paramount +, torneranno per dare una degna chiusura alle vicende dei loro personaggi.

I due attori appariranno come guest star nella premiere di The Good Fight 5, secondo quanto appreso in esclusiva da TvLine che ha raccolto le dichiarazioni di creatori della serie, Michelle e Robert King: “Non potremmo essere più grati che Delroy e Cush tornino nella stagione 5 per terminare i loro archi narrativi – hanno confermato gli showrunner – Adoriamo gli attori e i loro personaggi e siamo lieti di dare al pubblico un possibilità di dire loro un vero addio“.

Il ritorno in scena dei due attori in The Good Fight 5 si è reso necessario dopo che la pandemia da Coronavirus ha interrotto la produzione della quarta stagione della serie nel marzo dello scorso anno, determinandone la chiusura anticipata con tre episodi in meno rispetto a quelli previsti. L’interruzione improvvisa e l’impossibilità di girare gli episodi restanti ha impedito ai creatori della serie di dare una degna uscita di scena a entrambi gli attori, che avevano annunciato il loro addio alla serie con la quarta stagione, e soprattutto ai loro personaggi.

Ora sarà la première di The Good Fight 5 a garantire al pubblico un vero e proprio saluto a Lucca e Adrian prima di introdurre i nuovi volti che la serie ha aggiunto al cast per riempire il vuoto che lasceranno: si tratta della veterana di Homeland Mandy Patinkin e dell’attrice australiana Charmaine Bingwa, arruolate come volti regolari della quinta stagione.

La produzione di The Good Fight 5 è attualmente in corso a New York e non è stata ancora annunciata una première negli Stati Uniti. In Italia la serie spin-off di The Good Wife è disponibile su TIM Vision (la prima stagione è anche nel catalogo di Amazon Prime Video) e debutterà presto in chiaro su La7.