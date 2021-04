Clubhouse include adesso un’altra sezione, Payments. Come suggerisce la parola, si tratta di un servizio che consente l’invio e la ricezione di pagamenti direttamente dall’applicazione del social network della voce. Stando a quanto riportato dal portale ‘theverge.com‘, Payments su Clubhouse verrà attivato in versione beta a partire dalle prossime settimane, per poi essere abilitato progressivamente sugli account degli utenti. All’inizio la funzione sarà testata da un cerchio ristretto di utilizzatori, in modo da poter raccogliere dei feedback mirati per ottimizzare il servizio prima di renderlo disponibile per tutti (così da capire anche quanto possa essere apprezzato).

Per poter inviare un pagamento su Clubhouse bisognerà accedere al profilo dell’utente (chiaramente con funzione Payments abilitata sugli account di entrambi gli interlocutori, altrimenti l’operazione non sarà consentita) e selezionare la voce ‘Invia denaro’. Fatto questo, occorrerà aggiungere la cifra che si intende inviare (vi sarà richiesto l’inserimento di una vostra carta di credito o di debito la prima volta, dopo di che l’operazione partirà in automatico). Riceverete l’importo che vi è stato inviato, senza trattenute: almeno per adesso, Clubhouse non riceverà nulla (verrà addebitata solo una leggera commissione da parte di Stripe, il partner tecnico che si occuperà dell’elaborazione della transazione).

Clubhouse ha catturato l’interesse degli utenti mesi fa, proprio per la sua specificità: il social si basa sull’interazione tramite la propria voce, un aspetto che è molto piaciuto e che lo contraddistingue dagli altri servizi. Naturale che poi gli sviluppatori debbano anche fare di più, arricchendo la piattaforma anche di altre funzioni. Secondo il vostro parere l’integrazione di Payments per l’invio e la ricezione di pagamenti dall’app di Clubhouse sarà determinante in tal senso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete qui sotto: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.