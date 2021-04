Presto OnePlus Pay, il servizio di pagamenti del produttore cinese, sarà pronto ad uscire dal confine nazionale. Come riportato da ‘pocketnow.com‘, l’ecosistema arriverà sul mercato indiano (il marchio è stato registrato localmente). Al momento, si può accedere a OnePlus Pay dall’app Wallet dell’OEM, in esclusiva su HydrogenOS, l’interfaccia utente proprietaria diffusa in madrepatria. L’azienda ha comunicato di voler prossimamente abbandonare HydrogenOS per darsi a ColorOS di OPPO: vedremo poi come sarà implementato, in quel caso, OnePlus Pay.

Il servizio, come sopra suggerito, offre agli utenti la possibilità di effettuare e ricevere pagamenti dall’app Wallet, impostando OnePlus Pay come app di pagamento predefinita basata su NFC. Basterà aggiungere i propri dati bancari per prendere ad utilizzare il servizio. A detta dell’azienda, OnePlus Pay è molto più veloce rispetto ad alcune alternativi (come nel caso di WeChat e Alipay), come anche più duttile (può essere attivato in modo rapido premendo due volte il tasto di accensione).

Vedremo se l’uscita dai confini nazionali da parte di OnePlus Pay renderà il sistema di pagamenti proprietario più competitivo anche all’estero (fermo restando che, almeno per il momento, il servizio verrà diffuso solo sul mercato indiano), provando così a reggere il confronto con altri mostri sacri (parliamo di Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, contro i quali ancora non c’è partita proprio in virtù del limite geografico fin qui imposto dal produttore cinese a OnePlus Pay, nato l’anno scorso e diffuso solo in madrepatria). Nel caso in cui OnePlus Pay arrivasse in Europa, e più precisamente in Italia, sareste disposti ad abbandonare la concorrenza per testare il servizio proprietario del produttore cinese (che avrà sicuramente i suoi vantaggi, come si scoprirà quando sarà il momento)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.