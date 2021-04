Lo Scudetto 2020-21 sembra esser stato ormai assegnato. L’inter di Antonio Conte ha ormai un vantaggio siderale. Alle altre sei rivali , compreso il Napoli di Gattuso, sembra restare soltanto “la consolazione” della conquista di un posto Champions. La volata Champions coinvolgerà la traballante Juventus di Pirlo, il Milan in astinenza da San Siro, la solida Atalanta di Gasperini, le inquiete romane di Fonseca e Simone Inzaghi, gli azzurri del redivivo Gattuso.

Sei squadre in corsa per appena tre posti nell’olimpo tecnico ed economico del calcio europeo. Sei club e sei tifoserie che inseguono una ribalta di assoluto prestigio e sembrano essersi rassegnate a rinunciare al sogno tricolore. Con sentimenti diversi: i bianconeri sono quelli più arrabbiati dopo nove scudetti consecutivi, quelli del Napoli meditano con rammarico sulle occasioni perse dagli uomini di Gattuso al cospetto di squadre molto inferiori come Torino, Spezia, Sassuolo, Verona, Genoa.

Due punti su quindici in cinque gare; se ne potevano conquistare altri nonostante le indisponibilità? Io resto convinto di si. Altri sollevano Gattuso da ogni colpa. Il dibattito continuerà, di partita in partita, fino al termine della stagione quando si dovrà decidere chi siederà sulla panchina del Napoli la prossima stagione.

Certo, una rimonta clamorosa del Napoli con la conquista dello Scudetto metterebbe fine ad ogni polemica. Gattuso diventerebbe un eroe napoletano e meriterebbe un monumento equestre in Piazza Plebiscito. La realtà dei numeri è impietosa. Il distacco degli azzurri dell’Inter è incolmabile, o quasi. La storia della sport talvolta regala storie incredibili e racconta di rimonte clamorose. Anche il Napoli ne è stato protagonista nella stagione 2017-18. In quella stagione il Napoli di Sarri recuperò alla Juventus 8 punti in appena quattro giorni ed una partita e mezza. Incredibile? Certo, ma vero. Il Napoli prima del doppio confronto Napoli-Udinese/Crotone-Juve vantava era in ritardo di sei punti dalla Juventus. Dopo qualche minuto l’Udinese e la Juventus passano ii vantaggio. IL distacco arriva a nove punti. Nel secondo tempo le sorti cambiano: il Napoli vince la Juve pareggia ed i punti di distacco scendono a quattro. Ed uno soltanto dopo la vittoria degli azzurri nello scontro diretto.

La situazione è diversa, i punti di distacco sono il doppio…ma perchè impedirsi di sognare? Il Napoli cominci a vincere il recupero contro la Juventus. Partita dopo partita, Eupalla decreterà il vincitore di questa stagione.