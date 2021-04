Occhiali scuri, chitarre distorte, energia e rock: Miley Cyrus omaggia i Queen e infiamma il palco delle Final Four NCAA, la disputa finale delle due squadre di basket della federazione universitaria.

Ancora una volta la popstar si cimenta nel rock e accorcia la distanza che ci separa dall’album di cover dei Metallica di cui ha iniziato a parlare negli ultimi mesi del 2020. Tra gli ospiti speciali ci sarebbe anche Elton John che comunque insieme ai Four Horsemen ha già qualcosa in cantiere. Dal mondo del pop fanno sempre più capolino gli artisti che si affacciano al metal, una realtà bizzarra e curiosa che si è fatta sempre più presente dall’inizio della pandemia del Covid-19.

Mentre tutti aspettiamo che Nothing Else Matters, Master Of Puppets e altre hit della band di James Hetfield vengano fuori dalla voce di Midnight Sky Miley Cyrus omaggia i Queen e ripropone una carrellata dei suoi tributi più famosi. Dopo le inevitabili We Will Rock You e Don’t Stop Me Now canta Heart Of Glass dei Blondie, la già citata Midnight Sky e una versione rivisitata di Wrecking Ball.

Dopo questa esibizione c’è già chi ipotizza una sostituzione di Adam Lambert, il giovane talento che segue Brian May e Roger Taylor sul palco, ma si tratta soltanto di rumors. Il progetto di Miley Cyrus è ben definito ma per il momento non si conoscono altri dettagli. Il suo ultimo album Plastic Hearts è stata la prova della svolta rock della ex Hannah Montana, un percorso che si fa sempre più chiaro e che si presenta costellato di sorprese.

Miley Cyrus omaggia i Queen e lo fa con tutta la forza di una rockstar, e aveva già dato una grande prova di sé nel duetto con Dua Lipa in Prisoner, che inoltre contiene tante citazioni sia nella parte vocale che nell’arrangiamento.