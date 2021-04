Il finale di Leonardo si avvicina a grandi passi e proprio questa sera i fan si ritroveranno davanti ad una puntata che cambierà le cose per il nostro protagonista che la prossima settimana si troverà a dover affrontare anche un nuovo nastro nascente dell’arte, Michelangelo Buonarroti. Le anticipazioni dell’ultima puntata di Leonardo rivelano che il genio, ritrovata Caterina (Matilda De Angelis), continua a portare avanti il suo lavoro fino a quando sulla sua strada non fa capolino il personaggio interpretato da Pierpaolo Spollon.

Messi da parte i sentimenti, Leonardo accetta una nuova commissione, l’affresco della Battaglia di Anghiari, per ritrovarsi però in competizione con il nuovo rivale. Dall’altro lato abbiamo Freddie Highmore pronto a calarsi ancora nei panni di Stefano Giraldi per scoprire finalmente la verità sul suo segreto ma come farà a mettere insieme le prove per chiudere questa storia prima che Leonardo finisca al patibolo? Toccherà a Stefano ottenere un improbabile aiuto ma da parte di chi?

La cosa più curiosa che potrebbe irretire il pubblico riguarda proprio il debutto di Michelangelo con il volto di Spollon (spesso protagonista nelle fiction di Rai1). Nei giorni scorsi il patron di Lux Vide ha annunciato che la sua società è già a lavoro su una serie proprio dedicata al “rivale” di Michelangelo e il fatto che sia Spollon a prestargli il volto lascia sperare i fan che sia proprio lui il protagonista del nuovo show, ma sarà davvero così?

#Leonardo, una storia fatta di mistero e passione che scava a fondo in una personalità complessa.

I nuovi episodi di #Leonardolaserie STASERA #6aprile alle 21.25 su #Rai1 e @RaiPlay pic.twitter.com/sS4hyqOdwv — Rai1 (@RaiUno) April 6, 2021

Al momento è ancora presto per dirlo e anche le anticipazioni di Leonardo che rivelano poco anche perché prima del finale, l’appuntamento è fissato per oggi, 6 aprile, con la penultima puntata di questa prima, e non unica, stagione. Questa sera, seguiremo Leonardo a Firenze dopo l’esperienza a Milano, pronto ad occuparsi prima dell’affresco dell’Ultima Cena a Santa Maria delle Grazie e poi anche della Gioconda mentre la sua vita personale continua ad andare a rotoli e Caterina è sempre più lontana.