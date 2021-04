Le parole di Ermal Meta su Willie Peyote ci fanno capire che la pace è fatta. Non che prima ci fosse una guerra, ma tutti ricordiamo che tra i due artisti erano volate saette nei giorni del Festival di Sanremo 2021. Willie Peyote aveva provocato, Ermal aveva risposto e il rapper aveva chiesto scusa. Ora come stanno le cose?

La lite a Sanremo

Nei giorni di Sanremo Willie Peyote discuteva del Festival su Twitch nel suo format Le Brutte Intenzioni insieme a Federica Cacciola e Daniele Fabbri. Una volta terminata la serata delle cover aveva criticato la scelta di Ermal Meta di portare sul palco la sua versione di Caruso di Lucio Dalla, una soluzione che aveva definito “ruffiana” in quanto proprio quel giorno ricorreva il compleanno del cantautore bolognese.

Ermal Meta aveva risposto che se il rapper gli avesse detto quelle cose “di persona” sarebbe stato “il coraggioso” esattamente come si presentava sul palco. Willie Peyote aveva chiesto scusa pubblicamente e in un lungo post sui social spiegava che tutto era comunque avvenuto nel contesto del Festival, dove alla tensione si univa la voglia di goliardia. Da quel giorno, tuttavia, i due artisti si sono sentiti spesso per trovare la pace e lasciarsi alle spalle quella tensione.

Ermal Meta su Willie Peyote: “Un tipo a posto”

Nell’ultima ora Ermal Meta ha rilasciato un’intervista per Radio Kiss Kiss e sul finire della puntata, incalzato dal conduttore, è tornato sull’argomento. “Erano giorni di grande tensione“, spiega il cantautore albanese paragonando quella tensione a una “molla che ti sfugge”. Oggi Ermal e Willie si sentono quasi ogni giorno e hanno già avuto modo di chiarirsi in privato.

Alle parole di distensione di Ermal Meta su Willie Peyote si sono unite quelle d’affetto e stima: “Lui è un tipo a posto, inoltre è un rapper molto tosto”.