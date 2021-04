Le parole di Alessandra Amoroso sul Coronavirus, alla vigilia del rilascio del suo nuovo singolo.

“Ho avuto paura e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”, racconta l’artista durante l’Alessandra Amoroso Day del Corriere della Sera con Radio Italia nel ricordare il periodo del primo lockdown che ha trascorso in solitudine con il cane Pablo, in casa.

Domani, mercoledì 7 aprile, Alessandra Amoroso rilascerà il nuovo brano, Piuma; poi sarà la volta di Sorriso Grande (giovedì 8): sono i primi passi verso il suo nuovo percorso discografico che la porterà a pubblicazione un nuovo disco di inediti. I due brani sono stati lanciati attraverso un evento speciale riservato a chi ha pre-salvato i pezzi su Spotify.

In una lunga intervista al Corriere della Sera, la cantante si mette a nudo tra timori e ansie da lockdown. Alessandra Amoroso sul Coronavirus confida di aver vissuto un periodo particolarmente buio ma al tempo stesso utile e fruttuoso: ha fatto i conti con se stessa, ha raccolto pensieri positivi e negativi, li ha messi in musica, si è fatta coraggio.

Ha utilizzato allora quel tempo in modo produttivo, lo stesso che adesso la porta a pubblicare il nuovo brano. L’Alessandra timorosa, quella particolarmente sensibile, è sempre stata ben presente. L’occasione dell’intervista è anche quella per ricordare la Amoroso bambina all’interno di una intensa chiacchierata disponibile sul Corriere della Sera e su Corriere.it.

All’esterno del Palazzo dello Sport di Roma terrà un live domani per i suoi collaboratori. I fan potranno assistervi in streaming dopo aver effettuato il pre-save. La cantante salentina sostiene i lavoratori della musica e dello spettacolo dedicando a loro il rilascio del nuovo pezzo.



“Non sono solo musicisti e tecnici, ma una famiglia itinerante e alcuni di loro fanno parte della mia vita al di là delle settimane del tour. Ne ho visti tanti che in questi mesi di fermo si sono dovuti reinventare con dei lavoretti e rimettersi in gioco”, le sue parole.