L’ennesima new entry in Grey’s Anatomy 17 segna un nuovo traguardo per la serie: per la prima volta entra in scena un medico indigeno, di origini Navajo/Soboba, tra le fila dei nuovi stagisti del Grey Sloan Memorial Hospital.

La new entry in Grey’s Anatomy 17 è Robert I. Mesa, che interpreta una delle nuove matricole nella stagione 17, James Chee: l’attore è stato promosso a personaggio ricorrente nel medical dopo aver fatto la sua prima apparizione nel terzo episodio. Si tratta del primo medico indigeno apparso nelle 17 stagioni dello show di Shonda Rhimes, da sempre molto attento all’inclusività del cast.

All’inizio della stagione, la new entry in Grey’s Anatomy 17 Mesa è entrato in scena come membro della nuova classe di stagisti del Grey Sloan che ha intrapreso la carriera medica in un momento drammatico, durante l’esplosione della pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti. Questa stagione è stata interamente caratterizzata dalla pandemia, coinvolgendo anche le matricole dell’ospedale nella lotta al virus tra risorse scarse, alti tassi di letalità e strutture sempre al limite del collasso.

La new entry in Grey’s Anatomy 17 Chee sarà presente in molti altri episodi in questa stagione, che è ripartita a marzo su ABC e arriverà dal 20 aprile anche in Italia su Fox (canale 112 di Sky). Mesa diventerà un volto ricorrente della serie a partire dall’episodio 17×12, dal titolo Sign O ‘the Times, in onda negli Stati Uniti il 15 aprile. Ecco la trama:

Maggie è preoccupata per Winston mentre cerca di curare un paziente ferito nelle proteste di Seattle. Nel frattempo, Levi viene provato da un’emergenza e i medici lottano per curare un paziente che non crede all’esistenza del Covid.

Fotografo e scrittore, oltre che attore, prima di diventare una ricorrente new entry in Grey’s Anatomy 17 Mesa è apparso nella serie horror Netflix From Dusk Till Dawn, nella miniserie di History Channel prodotta da Leonardo DiCaprio The Men Who Built America: Frontiersmen e in Gunslingers.