Non sono per nulla isolate, considerato che si tratta pur sempre di un servizio di nicchia, le segnalazioni riguardanti il mancato funzionamento della PEC Aruba oggi 6 aprile. Pare infatti, che molti utenti stiano riscontrando problemi e anomalie soprattutto con la fatturazione elettronica attraverso la propria mail. Il tutto, in linea con quanto vi abbiamo riportato qualche mese fa sul nostro magazine. Proviamo a ricostruire in quale direzione stiano andando i feedback nel corso delle ultime ore in Italia.

Cosa dicono gli utenti sulla PEC Aruba e sulla fatturazione elettronica

Sostanzialmente, a partire dalle 10 di questa mattina si nota che la PEC Aruba non funziona. Per alcuni, infatti, è impossibile portare a termine il login, mentre per altri si registra semplicemente l’estrema lentezza della piattaforma, per tutti coloro che vogliono procedere con la fatturazione elettronica. Difficilmente l’anomalia è imputabile ad un intervento di manutenzione dei server, che solitamente comporta una sospensione totale del servizio nell’arco di pochi minuti.

Impossibile scendere ulteriormente in dettagli per ora, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali utili per chiarire l’accaduto. Per adesso, non possiamo fare altro che prendere atto dei problemi legati all’utilizzo della PEC Aruba oggi 6 aprile, in attesa al più di comprendere quali dettagli stiano rendendo complicato l’utilizzo del servizio ad alcuni utenti rispetto ad altri. Del resto, la questione della fatturazione elettronica coinvolge ormai un numero crescente di persone nel nostro Paese.

Appena avremo ulteriori informazioni sui problemi occorsi alla PEC Aruba questo martedì, non esiteremo ad aggiornare l’articolo. Sperando ovviamente che tutti possano utilizzare la fatturazione elettronica nel più breve tempo possibile. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere se il servizio risulti funzionante, lasciando un commento qui di seguito, visto che dallo staff Aruba al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali.