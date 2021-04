Ottime notizie per chi si è sempre chiesto come sia possibile trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone in maniera semplice e veloce. Mettendo da parte gli strumenti non ufficiali che in effetti vanno anche contro i termini di servizio dell’app di messaggistica, c’è da dire invece che sarebbe in cantiere una soluzione apposita sviluppata proprio dal team di WhatsApp appunto.

La lieta novella viene comunicata dal solito e ben informato WaBetaInfo. Per quanto i lavori siano ancora in corso, il leaker è già venuto in possesso di uno screen che attesta il funzionamento dell’opzione. L’immagine di apertura articolo mostrerebbe proprio la schermata dalla quale si accederebbe all’operazione di trasferimento delle chat da un sistema operativo all’altro.

Capita spesso di cambiare smartphone e magari passare da una soluzione con sistema operativo di Google o quello iOS di Apple o naturalmente viceversa. Fino a questo momento non si era mai parlato della possibilità di trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone in via ufficiale. La nuova funzione in via di sviluppo richiederebbe solo un piccolo accorgimento: al momento del passaggio delle conversazioni da un dispositivo all’altro e utilizzando lo stesso account, le versioni dell’app di messaggistica in uso dovranno essere le più aggiornate disponibili sullo store. Solo in questo modo l’operazione dovrebbe andare a buon fine e proseguire senza errori.

Quanto sarà attiva per tutti la possibilità di trasferire chat WhatsApp da Android ad iPhone o viceversa? Come al solito, considerando i lavori in corso sulla nuova opzione, è impossibile quantificare i tempi necessari per un approdo in beta della novità e poi in una release finale. Probabilmente ci sarà ancora da aspettare un po’ prima dell’implementazione della feature che difficilmente arriverà in via definitiva prima dell’estate se non addirittura in autunno. Il buon WABetaInfo ci terrà di certo informati.