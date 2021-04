Yahoo Answers chiude il 4 maggio 2021: il portale web di servizi Internet fondato nel 1994 ha così deciso, c’è poco da fare. Dopo 15 anni di lavoro, la piattaforma gratuita che consentiva di formulare e ricevere risposte sui più svariati argomenti chiuderà ufficialmente i battenti. Il 4 maggio 2021 corrisponderà alla data della chiusura vera e propria (il sito di Yahoo Answers non sarà più disponibile, e si verrà reindirizzati verso la pagina principale di Yahoo), mentre dal 20 aprile il servizio potrà essere usufruito in chiave di sola lettura (senza poter più interagire, e quindi rispondere alle domande esistenti), anche se per poco tempo.

Non verranno apportate modifiche agli account Yahoo, né tanto meno agli altri servizi del portale web. Ci sarà tempo fino al prossimo 30 giugno per scaricare i propri contenuti di Yahoo Answers (la lista delle domande e delle risposte inoltrate e ricevute da ciascun utente, comprese tutte le immagini, ma non i contenuti di altri utenti). Il portale web non ha fornito spiegazioni sulla decisione presa, pubblicando però una pagina di supporto con tutte le informazioni utili. Gli utilizzatori del servizio si son detti molto dispiaciuti circa la scelta da parte della società di non lasciare online Yahoo Answers almeno in modalità di sola lettura.

C’è chi vorrebbe salvare tutto il database, cosa che comunque non sarà così facile. Yahoo Answers è stato un pezzo di storia del web, a prescindere dai pensieri contrastanti legati alla natura del servizio. Gli estimatori non sono mancati, come anche gli oppositori, che lamentano il fatto che chiunque, non per forza dotato di competenze specifiche in relazione al quesito posto da chi aveva bisogno, potesse dare risposte alle domande degli utenti. Voi da che parte state? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.