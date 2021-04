Delle vistose anomalie stanno caratterizzando il numero verde del reddito di cittadinanza, oramai dal weekend di Pasqua. Il servizio utile per conoscere il saldo della propria canta e dunque l’ammontare del credito a proprio favore non funziona almeno da domenica. In particolare, gli utenti che stanno facendo riferimento al recapito ufficiale ascoltano un messaggio di errore relativo alla loro carta.

In passato avevamo registrato problemi relativi al sito del reddito di cittadinanza ma mai in riferimento al numero verde di riferimento per la misura di sussidio prevista dal Governo da tempo oramai. Cosa succede più nello specifico? Chi contatta il recapito ufficiale 800.666.888 e introduce (come di consueto e attraverso il tastierino numerico) il numero della propria carta per conoscerne il saldo, ascolta un messaggio di errore. Per quanto si inserisca il codice corretto, il sistema restituisce il non riconoscimento della card in possesso.

I problemi di queste ore con il numero verde del reddito di cittadinanza sono da rintracciarsi di certo a monte del servizio. Non c’è in sostanza nulla che gli utenti possano fare, neanche effettuare più tentativi visto che il loro numero di carta continuerà a non essere riconosciuto. Le segnalazioni di cittadini interessati dal problema sono davvero molte e si spera che si provveda presto ad un ripristino dell’anomalia di natura tecnica con un intervento tempestivo, almeno dopo il lungo weekend di Pasqua appena terminato.

In attesa che ogni difficoltà di utilizzo per il numero verde del reddito di cittadinanza rientri, le persone che avranno la necessità di conoscere il loro saldo sulla carta in possesso, non dovranno fare altro che optare per la soluzione alternativa, ossia quella di recarti presso uno sportello automatico delle Poste e dunque effettuare l’operazione in questo modo. Certo bisognerà muoversi da casa in tempi di Covid ma almeno il risultato sarà garantito.