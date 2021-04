Proseguono incessanti gli sconti relativi ai prodotti del brand Xiaomi. Quest’oggi, 6 aprile 2021, troviamo la Xiaomi Mi Band 5 in super offerta su Amazon al prezzo di soli 24,99 euro, il migliore di sempre. La quinta generazione della smart-band prodotta dalla nota multinazionale cinese è considerata la vera regina dei fitness tracker, caratterizzata da importanti innovazioni e funzioni. A bordo di questo modello troviamo interessanti novità rispetto ai suoi predecessori. Andiamo a vedere insieme le caratteristiche del dispositivo.

Iniziamo col dire che le dimensioni della Xiaomi Mi Band 5 sono di 46,95 × 18,15 × 12,45 mm , distribuite in un peso di 12 gr. (escluso il cinturino). Il braccialetto intelligente sfoggia un display AMOLED retroilluminato da 1.1 pollici (con risoluzione 126 x 294 pixel), una profondità del colore del display di 16 bit ed un tasto a sfioramento (attiva, ritorna). Caratterizzato da un sensore a 6 assi ad elevata precisione, un sensore di frequenza cardiaca PPG, un accelerometro a 3 assi a basso consumo energetico ed un giroscopio a 3 assi, l’indossabile monta una batteria con caricatore magnetico con una durata garantita fino a 14 giorni (il tempo per una ricarica completa è di 2 ore). La smart-band di quinta generazione di Xiaomi presenta 11 modalità sportive professionali. Gli esercizi supportati sono: corsa all’aperto, camminata veloce, ciclismo, tapis roulant, nuoto, attività libera, cyclette, ellittica, salto della corda, yoga e vogatore. Inoltre, supporta il rilevamento automatico della corsa o della camminata, avvisi di passo, di chilometro completato e di frequenza cardiaca elevata.

La Xiaomi Mi Band 5 è dotata del monitoraggio della frequenza cardiaca (a riposo e curva della frequenza cardiaca) e del sonno 24 ore su 24 (sonno profondo, leggero, rapid eye movement (REM) e pisolini) e della salute femminile (per tenere traccia e ricevere promemoria durante il ciclo mestruale e l’ovulazione). Il dispositivo monitora anche i livelli di stress, effettua la valutazione dell’indice di vitalità PAI, include gli avvisi di sedentarietà, il contapassi, l’impostazione degli obiettivi e tante altre funzioni. Insomma, non potete farvi scappare oggi 6 parile questa fantastica promozione legata alla Xiaomi Mi Band 5, in offerta a tempo limitato su Amazon a soli 24,99 euro (prodotto venduto e spedito dall’e-commerce). La consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Inoltre, facciamo presente che potete acquistare la smart-band anche sul sito ufficiale del produttore, sempre in offerta al costo di 19,99 euro (spese di spedizione escluse).

