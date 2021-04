La lista dei vincitori ai SAG Awards 2021 nelle serie tv confermano il dominio inarrestabile di Netflix. Un’edizione particolare quella di quest’anno che, a causa della pandemia, è andata in onda in versione ridotta (solo un’ora di trasmissione) con la maggior parte dei discorsi di premiazione pre-registrati dai vincitori nelle loro rispettive case.

Ecco tutti i vincitori ai SAG Awards 2021 nelle categorie delle serie tv:

Miglior attore in un film televisivo o miniserie

Bill Camp, “La regina degli scacchi”

Daveed Diggs, “Hamilton”

Hugh Grant, “The Undoing”

Ethan Hawke, “The Good Lord Bird”

Mark Ruffalo, “I Know This Much Is True” *VINCITORE

Miglior attrice in un film televisivo o miniserie

Cate Blanchett, “Mrs. America”

Michaela Coel, “I May Destroy You”

Nicole Kidman, “The Undoing”

Anya Taylor-Joy, “La regina degli scacchi” *VINCITRICE

Kerry Washington, “Little Fires Everywhere”

Miglior attore in una serie drammatica

Jason Bateman, “Ozark” *VINCITORE

Sterling K. Brown, “This Is Us”

Josh O’Connor, “The Crown”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Regé-Jean Page, “Bridgerton”

Miglior attrice in una serie drammatica

Gillian Anderson, “The Crown” *VINCITRICE

Olivia Colman, “The Crown”

Emma Corrin, “The Crown”

Julia Garner, “Ozark”

Laura Linney, “Ozark”

Miglior attore in una serie commedia

Nicholas Hoult, “The Great”

Daniel Levy, “Schitt’s Creek”

Eugene Levy, “Schitt’s Creek”

Jason Sudeikis, “Ted Lasso” *VINCITORE

Ramy Youssef, “Ramy”

Miglior attrice in una serie commedia

Christina Applegate, “Dead to Me”

Linda Cardellini, “Dead to Me”

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Annie Murphy, “Schitt’s Creek”

Catherine O’Hara, “Schitt’s Creek” *VINCITRICE

Miglior cast in una serie drammatica

“Better Call Saul”

“Bridgerton”

“The Crown” *VINCITORE

“Lovecraft Country”

“Ozark”

Miglior cast in una serie commedia

“Dead to Me”

“The Flight Attendant”

“The Great”

“Schitt’s Creek” *VINCITORE

“Ted Lasso”

Miglior stunt per le controfigure in una serie commedia o drammatica

“The Boys”

“Cobra Kai”

“Lovecraft Country”

“The Mandalorian” *VINCITORE

“Westworld”