Ci sono supermercati aperti oggi a Pasquetta in questo lunedì 5 aprile? A differenza che nella giornata di Pasqua in cui anche la maggior parte di negozi di beni di prima necessità è rimasta chiusa, nella nuova ricorrenza odierna saranno diverse le catene a riprendere la loro attività, anche se andranno fatte alcune distinzioni a carattere regionale. Ancora, ci saranno da considerare anche gli orari esatti in cui gli esercizi accoglieranno i clienti, visto che in molti casi gli acquisti non saranno possibili durante tutta la giornata.

Esselunga, Pam, Lidl

Per iniziare a sottolineare quali siano i supermercati aperti oggi a Pasquetta, si parte da tre grandi brand come Esselunga, Pam e Lidl. La prima catena manterrà i suoi negozi attivi nella giornata odierna ma con orario ridotto, ossia dalle 8 alle 14. Anche la Pam farà lo stesso con saracinesche alzate solo nella mattinata. L’orario osservato da Lidl sarà poi quello che va dalle 9 alle 14.

Situazione variegata per la Coop

Per il grosso brand Coop non possiamo parlare di supermercati aperti oggi in senso assoluto ma la situazione cambia di regione in regione. In Liguria saranno aperti gli store super e non gli iper. Nel Lazio, invece, non ci saranno distinzioni per tipologia di negozio ma l’orario sarà ridotto, ossia dalle 8:30 alle 13. In altre parti d’Italia dovrebbero essere sempre confermate le chiusure.

Conad e Carrefour

Per quanto riguarda la Conad non ci sono indicazioni esatte sui supermercati aperti oggi a Pasquetta. Ogni socio imprenditore avrà libera scelta, dunque potrebbero esserci grosse differenze anche tra paese e paese. In molti casi si opterà comunque per la sola attività mattutina. Nel caso di Carrefour invece, le aperture dovrebbero essere sempre garantite, in molti casi anche in orario pomeridiano. Per finire, una precisazione anche sul brand Iper. Anche quest’ultima catena osserverà l’apertura odierna ma con orario ridotto.