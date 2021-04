Lo show che vedrà la reunion di Friends negli studi della Warner Bros a Los Angeles sta per essere girato: in ritardo di un anno rispetto al progetto iniziale, fermato dalla pandemia, lo speciale col cast della serie al completo sarà realizzato questa settimana e arriverà su HBO Max prossimamente.

Lo spettacolo della reunion di Friends, che vedrà per la prima volta insieme in pubblico dalla fine della serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sarà girato in gran parte negli studi della Warner Bros e in parte all’aperto, come anticipato da Schwimmer. Per l’occasione, è stato ricostruito uno dei set di Friends che era stato demolito dopo la fine della sit-com, che si è conclusa dopo dieci stagioni nel 2004.

Si tratta del set dell’appartamento di Monica Geller a New York, che sarà una delle scenografie della reunion di Friends: una delle scenografie iconiche della serie nonché uno dei luoghi in cui sono state girate più scene in assoluto, visto che era la casa che Monica ha condiviso prima con Rachel e poi con Chandler ed era sostanzialmente un punto di ritrovo per tutti. A differenza del set del Central Perk, la caffetteria diventata oggetto del tour degli studi della Warner Bros per i fan, la casa di Monica era stata smantellata nel 2005 quando lo Stage 24 è stato rinnovato per realizzare lo spin-off di Friends, Joey, incentrato sul personaggio di Matt LeBlanc.

Ora quel set così importante per la trama della serie è stato ricostruito la reunion di Friends: nella foto pubblicata su Instagram dallo scenografo storico della sit-com Greg Grande si può notare l’ottimo lavoro che è stato fatto, a partire da alcune delle caratteristiche più riconoscibili dell’appartamento di Monica, come la cucina turchese e i divani, le tipiche pareti viola e il frigorifero che all’epoca funzionava davvero ed era usato da troupe e attori per le bevande fresche.

IG: @ggrandedesign

“Sta succedendo qualcosa, deja-vu… che prende vita ancora una volta!” ha scritto Grande in riferimento al suo lavoro per la reunion di Friends, in un post poi cancellato dal suo profilo Instagram. Lo show sarà filmato questa settimana: si tratterà di uno spettacolo non sceneggiato, un tributo alla serie con tutti i protagonisti, per promuovere il suo ingresso nel catalogo di HBO Max.