La Disney ha svelato il nuovo trailer di Loki, la serie Disney+ in arrivo a giugno sulla piattaforma di streaming. Nella clip, due minuti circa di contenuti inediti, scopriamo dov’è finito il dio dell’inganno dopo essere riuscito a impadronirsi del Tesseract in Avengers: Endgame e fuggire in un altro multiverso.

Tom Hiddleston veste ancora i panni del personaggio dell’Universo Cinematografico Marvel alle prese stavolta con una nuova avventura in cui dovrà sistemare le linee temporali. Ovviamente il Loki che vedremo nell’omonima serie non è quello che abbiamo visto per l’ultima volta in Avengers: Infinity War, quando è morto per salvare il fratellastro Thor. La sua storia riparte dagli eventi di Endgame e dalla sua fuga.

“Proteggiamo il corretto flusso del tempo”, afferma Mobius M. Mobius, personaggio interpretato da Owen Wilson, in un ruolo completamente inedito. È lui a dargli il benvenuto nella Time Variance Authority. “Hai preso il Tesseract, rompendo la realtà. Voglio che ci aiuti a sistemarla” – ma alle loro condizioni. Mobius sembra conoscere molto bene Loki, infatti non gli concede nessuna arma per la sua missione. Ciò non gli impedisce comunque di procurarsene una.

Il trailer di Loki ci mostra la struttura della Time Variance Authority, e il dio dell’inganno avverte coloro che lo tengono sotto custodia: “È adorabile che pensiate di potermi manipolare. Sono dieci passi avanti a voi. “

Stando alla trama, “il fiero dio dell’Inganno, dopo essere fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority). Loki segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame.”

Oltre a Hiddleston e Wilson, il cast di Loki include Gugu Mbatha-Raw (The Morning Show), Sophia Di Martino (Casualty), Wunmi Mosaku (Lovecraft Country) e Richard E. Grant (Downton Abbey). La serie debutterà venerdì 11 giugno su Disney+.

Creata e scritta da Michael Waldron, con la regia di Kate Herron, Loki è la terza serie dei Marvel Studios, dopo WandaVision, che ha debuttato a gennaio, e The Falcon and The Winter Soldier, attualmente in programmazione su Disney+. Ecco il trailer: